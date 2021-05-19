台灣人為何每次「智力測驗」都做錯　網友揭無奈真相

▲有網友認為，台灣每次「智力測驗」，也就是投票都選錯。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林彥臣／綜合報導

台灣網友向來喜歡把選舉稱之為「智力測驗」，認為理想的人選當選，才稱為智力測驗過關，然而台灣近日面臨「疫情爆發」與「電力吃緊」兩大夾擊災難夾擊的國安危機，也讓許多網友對於現今的執政黨非常不滿。對此就有網友在PTT八卦板發問，為什麼台灣人每次「智力測驗」都做錯，引發許多網友的討論。

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▲疫情大爆發讓網友對於政府相當不滿。（圖／記者林敬旻攝）



原PO在發文表示， 「一錯就錯四年，然後現在還在悔不當初，這不是很可笑嗎，台灣人醒一醒啊，到底何時才會有判斷能力？」

網友在推文中回應表示，「因為沒有對的選項？」、「每個答案都是錯的要怎麼選對？」、「根本沒有正確答案的智力測驗，怎麼做都是錯的」、「一直選錯你有想過，是因為沒有正確答案」、「沒對的選項，怎麼選都錯... 」、「上次的選項就智缺跟超級智缺啊」。

▲連續停電也是造成民眾不滿的另一個原因。（圖／記者郭世賢翻攝）



但是也有人認真分析，「 選這麼多次了怎麼還學不會『監督』？整天只幻想有正確解答，心態不改選誰都一樣」、「另一個平行時空韓當選 還是有人會喊智力測驗沒過」、「絕對的權力絕對的貪腐，永遠不能讓同一個黨完全執政」。