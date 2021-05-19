　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣人為何每次「智力測驗」都做錯　網友揭無奈真相

▲▼2020總統選舉 投票所 小朋友見習民主 老人家坐輪椅投票。（圖／記者屠惠剛攝）

▲有網友認為，台灣每次「智力測驗」，也就是投票都選錯。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林彥臣／綜合報導

台灣網友向來喜歡把選舉稱之為「智力測驗」，認為理想的人選當選，才稱為智力測驗過關，然而台灣近日面臨「疫情爆發」與「電力吃緊」兩大夾擊災難夾擊的國安危機，也讓許多網友對於現今的執政黨非常不滿。對此就有網友在PTT八卦板發問，為什麼台灣人每次「智力測驗」都做錯，引發許多網友的討論。

▲台北市萬華區爆發新冠肺炎疫情，西園醫院成立快篩站，民眾大排長龍。（圖／記者林敬旻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲疫情大爆發讓網友對於政府相當不滿。（圖／記者林敬旻攝）

原PO在發文表示， 「一錯就錯四年，然後現在還在悔不當初，這不是很可笑嗎，台灣人醒一醒啊，到底何時才會有判斷能力？」

網友在推文中回應表示，「因為沒有對的選項？」、「每個答案都是錯的要怎麼選對？」、「根本沒有正確答案的智力測驗，怎麼做都是錯的」、「一直選錯你有想過，是因為沒有正確答案」、「沒對的選項，怎麼選都錯... 」、「上次的選項就智缺跟超級智缺啊」。

▲▼快訊／台電突停電「3人困電梯」　可怕救人畫面曝光。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲連續停電也是造成民眾不滿的另一個原因。（圖／記者郭世賢翻攝）

但是也有人認真分析，「 選這麼多次了怎麼還學不會『監督』？整天只幻想有正確解答，心態不改選誰都一樣」、「另一個平行時空韓當選 還是有人會喊智力測驗沒過」、「絕對的權力絕對的貪腐，永遠不能讓同一個黨完全執政」。

ET快訊
快訊／中華郵政再爆1員工確診　「曾去萬華吃宵夜」
快訊／淡江大學教師確診　上課到一半「清空大樓」消毒
「溪湖歌唱班」里長夫妻確診！千人匡列　衛生局深夜宣布設快篩站
大陸熱議台灣會成為「下一個印度」　毫無疑問徹底淪陷

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

萬華單親媽確診送醫！國小女兒也染疫「挨餓24小時」　親友氣炸

國立宜蘭大學驚傳確診　學生議會緊急派人確認「沒事不要出門」

台灣人為何每次「智力測驗」都做錯　網友揭無奈真相

中華郵政再爆1員工確診「曾去萬華吃宵夜」　同行4人也緊急採檢

快訊／淡江大學教師確診　上課到一半「清空大樓」消毒

飯店老闆霸氣停業15天！「雙北不封城，我封店」　員工薪水照發

發燒咳到出血！萬華茶室闆娘「未被匡列」搭公車跑3醫院才快篩

文大學生驗出陽性確診！校方：遠距課程延長至7月底

快訊／高科大教師爆確診「34名學生禁足待檢」　清空校園大消毒

停電組別竟會改變！女住戶傻眼「上期還是A啊」　網友敲碗求解

台灣改良版方艙醫院！3天能蓋好　女建築師霸氣喊：歡迎大家抄襲

大媽無罩鬧銀行問實名制是啥？ 保全帥喊：給我戴起來！亂七八糟

彰化篩檢站擠百人...醫護累垮！ 「左手扶竿手插腰」畫面令人心疼

信義無罩哥再鬧松菸誠品踢鐵板　工作人員堅定驅離：亂什麼意思

平頭哥慘了「不戴口罩還打店員」 侯怒：最重罰！動員千人全市稽查

平頭哥「不戴口罩、拒填實聯制」 店員：法律有規定！竟被狂打在地

兩車「相互擠」？騎士過彎想超車　右側硬鑽...下秒直撞上慘摔倒地

新手爸「半夜1打2新生兒」全紀錄 徹夜沒睡狂餵奶！崩潰：救命R～

【社畜時代】 吃我喝我用我 蹭飯同事要不要臉?｜EP.319

「請支援輸贏！」女客怒扯下口罩　全聯店員肉搏壓制：妳等警察來

萬華單親媽確診送醫！國小女兒也染疫「挨餓24小時」　親友氣炸

國立宜蘭大學驚傳確診　學生議會緊急派人確認「沒事不要出門」

台灣人為何每次「智力測驗」都做錯　網友揭無奈真相

中華郵政再爆1員工確診「曾去萬華吃宵夜」　同行4人也緊急採檢

快訊／淡江大學教師確診　上課到一半「清空大樓」消毒

飯店老闆霸氣停業15天！「雙北不封城，我封店」　員工薪水照發

發燒咳到出血！萬華茶室闆娘「未被匡列」搭公車跑3醫院才快篩

文大學生驗出陽性確診！校方：遠距課程延長至7月底

快訊／高科大教師爆確診「34名學生禁足待檢」　清空校園大消毒

停電組別竟會改變！女住戶傻眼「上期還是A啊」　網友敲碗求解

莉莉柯林斯打新冠疫苗！「讓世界慢慢前進」吸引70萬人迴響

12戰10勝！里拉德「保住鐵粉的家」　暗示拓荒者再失敗恐有巨變

詹大千／迎戰社區感染　「兩大關鍵」決勝點！

萬華單親媽確診送醫！國小女兒也染疫「挨餓24小時」　親友氣炸

父母迷信取名「禤靐龘」沒人會唸！他姓名103劃考試先急哭

台灣拿下「旅外人士最愛國家」！連3年擊敗50多國奪冠　4大原因曝光

國立宜蘭大學驚傳確診　學生議會緊急派人確認「沒事不要出門」

8種人成防疫破口！　蔡阿嘎吐槽「口罩戴2層」：保險套怎不戴2個？

大陸第一代網紅被封「天仙妹妹」　悄悄結婚生子⋯消失2年近況曝光

ASMR…看《轉學來的女生》娜諾狂笑2小時！泰國人瘋推：當手機鈴聲

小臉米克斯散步完被蜜蜂叮咬！　腫成肉包子臉超臭...成超萌反差

生活熱門新聞

即／淡江大學教師確診　上課到一半「清空大樓」消毒

和買春男住亞東同樓層確診亡　女兒心碎曝內幕

中華郵政再爆1員工確診　曾去萬華吃宵夜

興達電廠主任「疑不爽背黑鍋」！揭2次停電內幕

亞東院內感染元兇是他！買春害7人確診、1死亡

停電組別被改　住戶：上期還是A

發燒咳到出血！萬華茶室闆娘搭公車跑3醫院才快篩

網戰返鄉潮！女大生回家「1舉動」被讚爆

桃園2確診足跡曝　她見「足跡表」超同情

即／彰化歌唱班22確診18足跡曝

國立宜蘭大學傳確診　學生議會急派人確認

雙北不封城我封店　飯店停業15天

高科大教師爆確診　34名學生禁足待檢

教育部宣布：全台各級學校明起停課

更多熱門

相關新聞

線上股東會有困難！　金管會直言有5大點要克服

線上股東會有困難！　金管會直言有5大點要克服

國內疫情嚴峻，外傳金管會與經濟部有共識，將考慮股東會改採線上視訊，金管會今（18）日表態，股東會改採視訊不管在法制，會是實務面上有5大困難。

即／淡江大學教師確診　上課到一半「清空大樓」消毒

即／淡江大學教師確診　上課到一半「清空大樓」消毒

公股銀「防疫照顧假」　累計逾500人申請！

公股銀「防疫照顧假」　累計逾500人申請！

萬華快篩站塞爆　一家3口開車衝花蓮快篩

萬華快篩站塞爆　一家3口開車衝花蓮快篩

雙北不封城我封店　飯店停業15天

雙北不封城我封店　飯店停業15天

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19新冠疫情台灣防疫社區感染517大停電

讀者迴響

熱門新聞

即／淡江大學教師確診　上課到一半「清空大樓」消毒

政院推簡訊實聯制　掃描QR Code後免填資料

和買春男住亞東同樓層確診亡　女兒心碎曝內幕

深圳賽格大樓「劇烈搖晃」畫面曝！上千民眾狂奔

中華郵政再爆1員工確診　曾去萬華吃宵夜

興達電廠主任「疑不爽背黑鍋」！揭2次停電內幕

上百「萬華女陪侍」逃中南部！這縣市趁機吸收

大陸熱議台灣一定成為印度　毫無疑問徹底淪陷

深圳355m摩天大廈「超自然晃動」原因出爐！

「溪湖歌唱班」里長夫妻確診！衛生局深夜宣布設快篩

清查萬華80女陪侍　警追27失聯者

茵聲下架情斷劉書宏　經紀人證實年初分手

《轉學來的女生》挨批辱華！改圖後陸網更怒

亞東院內感染元兇是他！買春害7人確診、1死亡

茵聲「感情潔癖」自斬3年情

更多

最夯影音

更多
台灣改良版方艙醫院！3天能蓋好　女建築師霸氣喊：歡迎大家抄襲

台灣改良版方艙醫院！3天能蓋好　女建築師霸氣喊：歡迎大家抄襲
大媽無罩鬧銀行問實名制是啥？ 保全帥喊：給我戴起來！亂七八糟

大媽無罩鬧銀行問實名制是啥？ 保全帥喊：給我戴起來！亂七八糟

彰化篩檢站擠百人...醫護累垮！ 「左手扶竿手插腰」畫面令人心疼

彰化篩檢站擠百人...醫護累垮！ 「左手扶竿手插腰」畫面令人心疼

信義無罩哥再鬧松菸誠品踢鐵板　工作人員堅定驅離：亂什麼意思

信義無罩哥再鬧松菸誠品踢鐵板　工作人員堅定驅離：亂什麼意思

平頭哥慘了「不戴口罩還打店員」 侯怒：最重罰！動員千人全市稽查

平頭哥慘了「不戴口罩還打店員」 侯怒：最重罰！動員千人全市稽查

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面