94%基層醫師參戰！新北市醫師公會3大支援：讓台灣有集體防護力

▲指揮中心記者會。（圖／疫情指揮中心提供）



記者黃凱翊／綜合報導

同島一命！中央流行疫情指揮中心今(18)日公布國內新增245例COVID-19確定病例，分別為240例本土及5例境外移入，疫情嚴峻，新北市醫師公會在記者會上表示，此次疫情嚴峻，許多基層醫師勇敢跳出來，「投入戰場義無反顧」，將會加入社區採檢站，並支援集中檢疫所、居家檢疫／隔離的民眾照護及通訊診療工作，希望能夠減輕醫院防疫壓力。

新北市醫師公會理事長周慶明表示，曾經做過問卷調查，所有基層醫師有88.3%是經過醫學中心訓練出來，另外有10.7%是待過社區醫院，兩這加起來等於有99%基層醫師有區域醫院及專科訓練的學經歷，希望大家對基層醫療要有信心，基層醫師也會發揮自己的專業知識在此時投入防疫工作。

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▲基層醫師積極全力加入防疫工作。（圖／指揮中心提供）

周慶明表示，其中一項支援就是加入社區篩檢站，因為各地需要採檢病人越來越多，診所醫師義不容辭「加入戰場」；另外台灣若要形成集體防護力，需要有1500萬民眾有注射疫苗，因此基層醫師診所也會加入幫忙施打疫苗的行列；第三項支援則是對集中檢疫所、居家檢疫／隔離的民眾提供通訊診療或照護工作，協助醫院減輕保健慢性疾病的醫療需求。

▲新北市醫師公會理事長周慶明 。（圖／指揮中心提供）

▲耳鼻喉科醫生熱烈響應支援第一線。（圖／指揮中心提供）

陳時中表示，非常開心看到基層醫師也能一起跳出來共同抗疫，大家知道在這大量病患保全醫院是非常重要的事情，怎麼讓醫院提供基本的醫療照顧量能，也要照顧新冠病人，他的工作非常非常的繁重的，在這時候若醫界能全員動起來，可支援業務社區篩檢站，能在這邊篩檢，一方面避免到醫療院所內造成感染可能性，也能大幅減低各醫院急診室壓力，當然能夠更廣泛對有症狀的人因為有多的篩檢站，有需要的有接觸可能或有症狀的都可以即時的來篩檢，篩檢效率提高當然對傳播練得阻斷一定有他的功能跟效果在，能把這空窗期彌補起來必然要有大量醫護人員幫忙，基層院所也要來幫忙非常感謝。