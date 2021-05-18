　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

94%基層醫師參戰！新北市醫師公會3大支援：讓台灣有集體防護力

▲▼0517指揮中心記者會。（圖／疫情指揮中心提供）

▲指揮中心記者會。（圖／疫情指揮中心提供）

記者黃凱翊／綜合報導

同島一命！中央流行疫情指揮中心今(18)日公布國內新增245例COVID-19確定病例，分別為240例本土及5例境外移入，疫情嚴峻，新北市醫師公會在記者會上表示，此次疫情嚴峻，許多基層醫師勇敢跳出來，「投入戰場義無反顧」，將會加入社區採檢站，並支援集中檢疫所、居家檢疫／隔離的民眾照護及通訊診療工作，希望能夠減輕醫院防疫壓力。

新北市醫師公會理事長周慶明表示，曾經做過問卷調查，所有基層醫師有88.3%是經過醫學中心訓練出來，另外有10.7%是待過社區醫院，兩這加起來等於有99%基層醫師有區域醫院及專科訓練的學經歷，希望大家對基層醫療要有信心，基層醫師也會發揮自己的專業知識在此時投入防疫工作。

▲▼基層醫師積極全力加入防疫工作。（圖／指揮中心提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲基層醫師積極全力加入防疫工作。（圖／指揮中心提供）

周慶明表示，其中一項支援就是加入社區篩檢站，因為各地需要採檢病人越來越多，診所醫師義不容辭「加入戰場」；另外台灣若要形成集體防護力，需要有1500萬民眾有注射疫苗，因此基層醫師診所也會加入幫忙施打疫苗的行列；第三項支援則是對集中檢疫所、居家檢疫／隔離的民眾提供通訊診療或照護工作，協助醫院減輕保健慢性疾病的醫療需求。

▲▼指揮中心5/18記者會 。（圖／指揮中心提供）

▲新北市醫師公會理事長周慶明 。（圖／指揮中心提供）

▲▼耳鼻喉科醫生熱烈響應支援第一線。（圖／指揮中心提供）

▲耳鼻喉科醫生熱烈響應支援第一線。（圖／指揮中心提供）

陳時中表示，非常開心看到基層醫師也能一起跳出來共同抗疫，大家知道在這大量病患保全醫院是非常重要的事情，怎麼讓醫院提供基本的醫療照顧量能，也要照顧新冠病人，他的工作非常非常的繁重的，在這時候若醫界能全員動起來，可支援業務社區篩檢站，能在這邊篩檢，一方面避免到醫療院所內造成感染可能性，也能大幅減低各醫院急診室壓力，當然能夠更廣泛對有症狀的人因為有多的篩檢站，有需要的有接觸可能或有症狀的都可以即時的來篩檢，篩檢效率提高當然對傳播練得阻斷一定有他的功能跟效果在，能把這空窗期彌補起來必然要有大量醫護人員幫忙，基層院所也要來幫忙非常感謝。

ET快訊
桃園新增12例！確診者天天搭火車到台北　「台鐵班次+足跡」曝
明起逾400萬學生停課爆南漂潮　教育部急要大學生「避免移動」
快訊／台北全區快篩「陽性率」11%→4.7%　柯文哲曝最新戰
今天本土較少！陳時中：不代表疫情控制　另曝萬華陽性率趨勢
北市聯醫「忠孝院區」也有個案！指揮中心證實：住院後才確診
快訊／新竹2染疫足跡曝光　曾到好市多、全聯、星巴克
快訊／升級準4級警戒！侯友宜下令動員1200人力稽查：不戴口
竹科危險了！確診包商上班地點曝　「匡列8人」隔離快篩中
再增2護理師「亞東11人院內群聚」　86歲死亡患者和指標個案
萬華女在家死亡「傳遭醫院拒收」　陳時中回應了
快訊／新北單日激增106！　區域公布中和、三重最多
新竹市淨土破功！　竹科包商西門町+台北轉運站足跡曝
有症狀「快篩陰性」不代表沒染疫！陳時中：可能還在潛伏期
新北確診婦屏東足跡曝！台鐵轉公車　逛超市菜市場
LIVE／新北本土今增106例中和最多　侯友宜緊急說明
明起全台學校都停課！教育部官網大當機　家長怒：資訊哪裡找
快訊／中部最後淨土淪陷！雲林驚爆1確診　縣府3點公布足跡

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

雲林確診案足跡公布　「獨居+深居簡出」匡列0人

桃園新增12例！確診者天天搭火車到萬華　「台鐵班次+足跡」曝光

百貨首例！環球購物中心全台6店「全面停止餐飲內用」

以為接到疫調電話結果是詐騙！陳時中：先反問他接觸者是誰

明起逾400萬學生停課爆南漂潮　教育部急要大學生「避免移動」

採檢民眾塞爆！醫救人「只剩戶外能插管」　陳時中：不需擠到醫院

戴口罩才是禮貌！陳時中籲「情勢已不同」：拍照也別脫

明起全台學校停課！學生急：段考怎麼辦？　潘文忠解答了

竹市府偕同「防疫作戰聯盟」　整備「準三級防疫」醫療量能

單日尖峰負載估再破紀錄！供電吃緊呈「黃燈」　台電籲全民節電

台北車站沒戴好口罩被攔下提醒　婦爆氣不配合反嗆「妨礙我權益」

穿國旗衣！老伯逛夜市拒戴口罩 遭勸反嗆：你沒資格...攤販怒轟

台灣改良版方艙醫院！3天能蓋好　女建築師霸氣喊：歡迎大家抄襲

羅時豐姪子遇女路人：第一次想加人家臉書　被怨訂閱太多「希望頻道成長慢一點XD」

騎士直行遇堆高機路中迴轉作業 險遭「貨叉擊中」急煞怒噴三字經

遭捲款2000萬！還債誤觸高壓電　他雙手剩30公分...靠杏仁茶再起

不勸導了！沒戴口罩直接開罰　高雄市場13攤商收最高1.5萬罰單

瞎猜網路用語考驗！長輩一臉懵 :D 阿姨初體驗「我就爛」玩上癮...

浪橘媽進家作客！場勘完叼出5寶 全家「強勢入住」網笑：貓選之人

彰化篩檢站擠百人...醫護累垮！ 「左手扶竿手插腰」畫面令人心疼

雲林確診案足跡公布　「獨居+深居簡出」匡列0人

桃園新增12例！確診者天天搭火車到萬華　「台鐵班次+足跡」曝光

百貨首例！環球購物中心全台6店「全面停止餐飲內用」

以為接到疫調電話結果是詐騙！陳時中：先反問他接觸者是誰

明起逾400萬學生停課爆南漂潮　教育部急要大學生「避免移動」

採檢民眾塞爆！醫救人「只剩戶外能插管」　陳時中：不需擠到醫院

戴口罩才是禮貌！陳時中籲「情勢已不同」：拍照也別脫

明起全台學校停課！學生急：段考怎麼辦？　潘文忠解答了

竹市府偕同「防疫作戰聯盟」　整備「準三級防疫」醫療量能

單日尖峰負載估再破紀錄！供電吃緊呈「黃燈」　台電籲全民節電

基隆市高中以下「停課不停學」　家長可請「防疫照顧假」

還是會喝鮮奶茶！ 張景嵐減肥「堅持15原則」不復胖：否則休想瘦

快訊／單日激增106例！侯友宜曝：中央不同意增設方艙醫院

7月底人力需求淨增加6.4萬人　公司營運擴增、多角化經營為最大宗

看屋量減！代銷「做一休一」分流到崗　新案延遲推出

台南市東區衛生所率先設立篩檢站 黃偉哲：供高風險群篩檢服務

快訊／「現在蓋方艙醫院來不及」　柯文哲：北市直接徵用大型旅館

雲林確診案足跡公布　「獨居+深居簡出」匡列0人

桃園新增12例！確診者天天搭火車到萬華　「台鐵班次+足跡」曝光

百貨首例！環球購物中心全台6店「全面停止餐飲內用」

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

生活熱門新聞

教育部宣布：全台各級學校明起停課

最快本週新冠肺炎有藥醫！「清冠一號」獲衛福部緊急授權

快訊／亞東醫院「1確診者死亡」

即／高雄停止室內5人以上聚會！

楊志良預言「疫情趨緩時間點」：台灣人太棒了

亞東院內感染元兇是他！買春害7人確診、1死亡

亞東「確診死亡例」家屬心痛發聲：原本快要出院

快訊／今日本土+240例

快訊／本土+240「縣市分布曝光」！雙北續破百「新北中和區最多」

全面封城指標曝光　關鍵竟不在雙北

網戰返鄉潮！女大生回家「1舉動」被讚爆

即／高雄某醫院疑員工確診！衛生局回應了

825例最新本土確診地圖　4縣市一夜變色

母親節板橋聚餐！4家人確診　外送員3天足跡曝：跑樹林

更多熱門

相關新聞

家中有確診者如何照顧？指揮中心提4大指引

家中有確診者如何照顧？指揮中心提4大指引

本土病例持續增加！指揮中心今天針對家中若出現確診個案，應該如何進行照顧提出4點注意事項。其中包含保護自己、保持戴口罩及確保手部衛生等。

全國學校停課！「7大重點懶人包」一次看

全國學校停課！「7大重點懶人包」一次看

竹市也破功！竹科包商連2天衝萬華茶館足跡曝

竹市也破功！竹科包商連2天衝萬華茶館足跡曝

明起全台學校都停課！教育部官網大當機

明起全台學校都停課！教育部官網大當機

關鍵字：

新冠疫情台灣防疫社區感染用愛抗疫

讀者迴響

熱門新聞

教育部宣布：全台各級學校明起停課

用電吃緊！今恐又停電　傳從「E組」開始停

最快本週新冠肺炎有藥醫！「清冠一號」獲衛福部緊急授權

快訊／亞東醫院「1確診者死亡」

分區供電換E、F組「台電回應了！」　基於公平性已檢討機制

即／高雄停止室內5人以上聚會！

楊志良預言「疫情趨緩時間點」：台灣人太棒了

亞東院內感染元兇是他！買春害7人確診、1死亡

亞東「確診死亡例」家屬心痛發聲：原本快要出院

急診崩潰！醫「只剩戶外能插管」無奈哭了

大停電難忍高溫！　KIMIKO見老公「超清涼打扮」嚇傻

快訊／今日本土+240例

快訊／本土+240「縣市分布曝光」！雙北續破百「新北中和區最多」

全面封城指標曝光　關鍵竟不在雙北

即／萬華女快篩確診　失聯多日破門搶救不治

更多

最夯影音

更多
台北車站沒戴好口罩被攔下提醒　婦爆氣不配合反嗆「妨礙我權益」

台北車站沒戴好口罩被攔下提醒　婦爆氣不配合反嗆「妨礙我權益」
穿國旗衣！老伯逛夜市拒戴口罩 遭勸反嗆：你沒資格...攤販怒轟

穿國旗衣！老伯逛夜市拒戴口罩 遭勸反嗆：你沒資格...攤販怒轟

台灣改良版方艙醫院！3天能蓋好　女建築師霸氣喊：歡迎大家抄襲

台灣改良版方艙醫院！3天能蓋好　女建築師霸氣喊：歡迎大家抄襲

羅時豐姪子遇女路人：第一次想加人家臉書　被怨訂閱太多「希望頻道成長慢一點XD」

羅時豐姪子遇女路人：第一次想加人家臉書　被怨訂閱太多「希望頻道成長慢一點XD」

騎士直行遇堆高機路中迴轉作業 險遭「貨叉擊中」急煞怒噴三字經

騎士直行遇堆高機路中迴轉作業 險遭「貨叉擊中」急煞怒噴三字經

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面