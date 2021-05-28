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「想死請排隊…」　于美人心疼怒PO「急診室今晚慘狀」：別再害人

▲56歲于美人考上政大研究所。（圖／翻攝自臉書／于美人）

▲于美人。（圖／翻攝自臉書／于美人）

記者董美琪／綜合報導

醫療量能緊繃到頂，急診瀕臨崩潰，主持人于美人28日晚間近10點發文感嘆，自己從疫情大爆發開始，努力克制自己不亂發言，但今天真的是忍不住了，她難過地說，一位家族晚輩晚上告訴她「急診室今晚慘狀」，讓她疾呼「不要再增加醫護的負擔了！」

台大醫院跟北市聯合醫院都疾呼醫療量能不足，指揮中心卻公布北市還有682床空床，讓台北市長柯文哲28日忍不住以台語「阿達馬孔固力」（意指頭腦有問題）批評，只要稍微有常識，就知道不可能有幾百張空床。

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于美人晚間忍不住發文，「疫情爆發以來，我一直克制我自己的發言和回覆，儘量理性禮貌，但今晚真是OOXX，我的家族有晚輩曾任急診的護士（護理師），她今天晚上哽咽地和我報告急診室的慘狀。」

這位24歲的女護理師告訴于美人，大家光是收治確診者已經人仰馬翻了，今天還收到一位割腕全身是血的自殺個案，「要幫他處理傷口，還要幫他把衣服換下來，幫他全身擦乾淨，而且他來的時候身上還有排泄物，全部是急診護理師處理⋯⋯還有路倒、酒醉⋯⋯也全送來急診。」讓大家真的忙到快崩潰。

于美人說，「醫護就是盡力盡責，但！這，是，什，麽，時，候，不要再增加醫護的負擔了，請多關照身邊情緒不穩的親人。我們一定要為醫護加油，他們都在撐！」

▲▼于美人請大家替醫護人員「將心比心」，PO文引起熱議。（圖／翻攝自Facebook／于美人）

▲于美人請大家替醫護人員「將心比心」，PO文引起熱議。（圖／翻攝自Facebook／于美人）

發文火速引起2.7萬人按讚，不過由於文章第一版是「想死請排隊」開頭，引起網友激烈討論「想自殺的人也許是撐不下去了，何苦再批評他」、「國外觀察關久了憂鬱症、家裡暴力都有上升趨勢」、「我剛剛看到的是第一版的，標題：想死請排隊，了解也心疼醫護人員，但是看到文章與底下留言，覺得不妥，沒有人會沒事把自己割的滿身血，困在靈魂裡的人，跟困在病毒一戰裡的我們，都需要關懷與支持」、「有太多該罵、可以罵、欠罵的人，為什麼偏偏挑這撐不下去的人」。

但也有民眾幫緩頰「此po文主旨應該不是在批評自殺者，主要在紓發此時此刻醫護的辛勞」、「多關心身邊的朋友，也許多一句溫暖的語言就可以少一件意外」、「將心比心，辛苦了、謝謝站在第一線的醫護人員」、「顧好自己，就是給醫療前線的人支持」、「辛苦這些醫療人員，以及前線的警察及消毒人員」、「最近這樣的疫情、這樣的社會氛圍，可能也使憂鬱症患症病情更加重了～」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

將心比心 疫情爆發以來，我一直克制我自己的發言和回覆。儘量理性禮貌！但今晚真是OOXX 我的家族有晚輩曾任急診的護士，她今天晚上哽咽的和我報告急診室的慘狀。學妹們收治確診者已經人仰馬翻了～今天還收到一位割腕全身是血的自殺個案。要幫他處理...

于美人發佈於 2021年5月28日 星期五

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「想死請排隊…」　于美人心疼怒PO「急診室今晚慘狀」：別再害

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