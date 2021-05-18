蘇貞昌深夜怒斥台電「應變不足」　下令王美花7天內改善

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

台電興達電廠13日才因內部人為疏失，導致全台415萬戶大停電，17日下午又再次故障，影響65.9萬戶。行院發17日深夜近24時發出聲明稿表示，行政院長蘇貞昌認為一週內因興達電廠發生事故所造成的兩次停電，令人難以接受，怒斥台電「應變能力不足」，並責成經濟部長王美花一周內，就台電的電力調度、應變能力、歲修排程、電廠管理應徹底檢討，立即提出改善方案。

行政院發言人羅秉成17日深夜表示，行政院長蘇貞昌稍早對經濟部王美花部長下達指示，因興達電廠機組故障導致的分區停電事件，雖經台電積極搶修後，於晚間9點40分恢復全國供電，但針對台電的電力調度和應變能力應立即督導台電提出檢討與改善方案。

羅秉成轉述，蘇貞昌表示，一週內因興達電廠發生事故所造成的兩次停電，令人難以接受，台電未能因應今年水情告急狀況，仍將水力發電作為備援；而按慣例在此季節將六部機組排定歲修，明顯未考量到氣溫升高、製造業景氣佳等因素使負載成長，導致應變能力不足，一有機組故障就容易引發跳電。

蘇貞昌指出，在遇到興達電廠跳機後，也未能在第一時間就通知用電大戶配合降載，致使到夜間時段，水力備援已經用罄，而導致民生用戶有分區限電的情況發生，這凸顯台電在反應速度有所不足，已責成王美花一週內，就台電的電力調度、應變能力、歲修排程、電廠管理應徹底檢討，立即提出改善方案。