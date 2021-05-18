雲端最前線／高雄仁惠醫院員工確診！蔡英文視導指揮中心曝防疫計畫

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本土疫情大爆發，南部縣市也陷入危機！高雄鳳山仁惠醫院一名男員工確診，市長陳其邁下令連夜清空醫院，工作人員加病患總共 94 人要全部進行採檢。一夜動員後，該院已全數清零。不過，經採檢發現有一位護理師呈現陽性反應。全國疫情又將會有哪些變化？《雲端最前線》18日邀請前和平醫院急診科主任張裕泰以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲高雄市衛生局長黃志中17日晚間證實，鳳山區仁惠醫院有男行政人員確診。（圖／記者吳世龍攝）



雙北疫情嚴峻，新北市政府公布4月26日至5月17日各區確診人數，總共 359 人確診，板橋 94 人最多。新北市長侯友宜也說明，今天公布的50幾個疫調，有8成2以上都是從萬華茶藝館過來，這些足跡已經消毒完畢，但仍呼籲板橋居民「沒什麼事就不要出門」。侯友宜也指出，「方艙醫院」的準備，是為了應付醫療的量能大爆衝，目前已經在找地點，並與各單位協調中。新北的醫療量能是否足以應付突然爆發的確診數？



台電興達電廠13日才因內部人為疏失，導致全台415萬戶大停電，17日下午又再次故障，影響65.9萬戶，更導致部分地區無預警大停電。總統蔡英文17日晚間9時50分發出道歉文，針對一週內兩次的停電表達歉意，「連我也很難接受。」登上《雲端最前線》一同揭秘。

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根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。