基隆確診者進店逛街45分　唐吉訶德：會照常營運

▲有確診者至唐吉訶德逛街，本圖為開幕時排隊人潮 。（圖／記者鮑璿安、蔡惠如攝）

記者蔡惠如／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（5／17）宣布本土案例達到333例，在基隆新增的6例確診者當中，其中案1826在5／12下午曾至西門唐吉軻德店逛街，約待了45分鐘。對此台灣唐吉訶德表示，目前仍正常營業。門市人員則表示晚點「可能」會消毒，但詳細訊息尚未確定。

去年在台北西門町開幕的唐吉訶德，即便在疫情年仍造成轟動，創下連午夜時分還要排隊5小時才能進場的紀錄，近期疫情緊張，據悉雖然位於萬華區的西門人潮大為減少，唐吉訶德仍有不少民眾進場採買。

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今官方宣佈基隆新增6例確診，其中案1826是案1544高中生的母親，她曾在5／12前往萬華一間韓式烤肉店用餐，當天下午1點45分至2點半去唐吉軻德逛街，約待了45分鐘左右。對此業者表示，疫情期間一個月會進行一次全面消毒，包括各樓層與所有販賣部，上次消毒時間是4／28，至於是否會因應確診者至店逛街而消毒，目前還不方便回答。

記者致電唐吉訶德店舖，店員僅表示目前正常營運，稍晚可能會因消毒而閉店，但沒有確定，一切資訊都還在確認中。

此外高市府也公布，一位確診者為案1598台北市27歲女性，在高雄有9處活動史，包括高雄鼓山大順一路好市多、高雄義享天地都入列。對此義享天地表示，在接獲衛生局通報後，商場於5／17上午7點至上午10點10分於7F至B6，所有前後場空間進行消毒，並於鼓山區衛生局二員全程確認完成消毒後離開。商場在上午11點開門正常進行營業。

▲義享天地5／17進行消毒 。（圖／業者提供）