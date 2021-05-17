本土狂爆第三天！專家估「不太樂觀」　疫情降溫還要「6週」觀察期

▲剝皮寮設快篩站供民眾篩檢。（圖／記者游宗樺攝）

記者張乃文／採訪報導

本土疫情嚴峻，已連三天有破百病例，且醫院也出現院內感染的情況，讓外界不僅擔心疫情延燒的問題，也對醫療量能感到憂慮。究竟要觀察到什麼時間點，才能確定疫情緩和與否？對此，有專家解釋，現在的確診數都是在「干預政策」前的流行狀況，可以2週的切點看政策有無效果，若有效仍要持續降溫，整體而言，最理想的狀況要到6週疫情才有可能控制住。

面對連三天確診數破百例，不少人相當擔憂，不曉得這波疫情究竟何時到達頂峰，或是觀察期要到什麼時候？中國醫藥大學附設醫院內科部感染科主治醫師王任賢解釋，目前每天上升、破百的病例代表的是「干預政策」前的流行狀況，所謂干預政策指的是剛開始查出萬華有確診者時所要做的，及現在擴大篩檢的清零狀態；其二則是社區警戒的宣布。

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王任賢表示，這兩政策開始實行後，可觀察2週，但在這2星期內疫情都還是會往上升，2週過去就可看疫情是平緩或下降，也能得知政策是否有效，但要到完全控制，保守且理想的時間，應該是6星期。

不過，王任賢對於如今的疫情狀態「不太樂觀」，他指出，干預政策其實做得不夠到位，像是廣篩應該做足、社區警戒不夠分明，「估計疫情2週不見得可以下來」。

但外界希望政府宣布「封城」的聲浪未減，或提升防疫警戒至第四級，期望藉此控制疫情。對此，陳時中則於記者會回應，封城對整體健康還有經濟影響都很大，，真的封城「大家能關多久」？關於社區警戒的宣布，陳時中也曾說明，標準是連續7天有100例以上。只是，王任賢直指，防疫警戒應以「公共衛生能量是否飽和」去衡量，不贊成用數量去看。