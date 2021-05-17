　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

新竹市2百貨調整營業時間　各餐廳則採取「二次實聯制」

▲配合防疫提升　新竹市2百貨調整營業時間、部分櫃位暫停。（圖／記者陳凱力攝）
▲遠東巨城配合防疫調整營業時間，部分櫃位配合措施暫停營業。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

疫情持續升溫，連續2日新竹縣都有新增確診案例，縣市政府也於日前當防疫等級提升至準三級，新竹市百貨、醫療場域也配合部分異動：新竹大遠百今天宣布縮短商場營業時間，至5月28日不分平假日營業時間調整為12點至晚上8點；新竹國泰綜合醫院則暫停部份非急迫性住院、手術、檢查等服務，如健檢、美容、物理治療、職能復健、兒科預防接種等業務。

新竹大遠百表示，配合國內防疫升級，加上近日本土病例激增，為顧及消費者與員工安全，全台遠東百貨均實施「實聯制」入場，各餐廳則採取「二次實聯制」，加強用餐環境安全。另外，全台11店及遠企購物中心自5月17日至5月28日不分平假日營業時間調整為12：00至20：00。

▲配合防疫提升　新竹市2百貨調整營業時間、部分櫃位暫停。（圖／記者陳凱力攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼新竹大遠百入館採實聯制，餐廳則需二次實聯。

▲配合防疫提升　新竹市2百貨調整營業時間、部分櫃位暫停。（圖／記者陳凱力攝）

新竹國泰綜合醫院也配合防疫，即日起暫停部份門診，18日（週二）起配合中央流行疫情指揮中心疫苗供貨分配，暫停非醫護COVID-19公費疫苗接種服務。

▲配合防疫提升　新竹市2百貨調整營業時間、部分櫃位暫停。（圖／巨城提供）

▲遠東巨城Big City從18日起至28日部分櫃位配合暫停營業。

新竹遠東巨城Big City也從18日起至28日，調整營業時間，及部分櫃位配合暫停營業。

遠東巨城防疫措施：

1. 至即日起全面實施入館實聯制，消費者可出示HAPPY GO卡或APP電子會員、掃描QR code、填寫紙本登記表方式入館，開車顧客進入停車場時利用車牌辨識系統進入。

2. 主題餐廳同步實施再次實聯制登記進入用餐。

3. 巨城接駁車備有消毒器具，每趟進行全面消毒，體溫超過37.5度謝絕乘客搭車。

4. 入館確實量測體溫，超過37.5度者謝絕進入。

5. 消費者入館要求全程配戴口罩，重要入口設有口罩販賣機、配置足量手部消毒器。

6. 廣播及視覺加強宣導保持安全社交距離，勤洗手與酒精乾洗手消毒等訊息。

7. 美食街座位區放置隔板、安排梅花座，隨時以乾淨抹布及消毒酒精擦拭座位區。

8. 賣場全面停止試吃，所有食物確認完整覆蓋、包裝或設置壓克力隔板避免飛沫。

9. 鼓勵消費者多使用巨城APP行動點餐及美食外送服務。

10.各樓面手扶梯把手、電梯按鈕、休憩桌椅、賣場推車及購物籃，每一小時進行消毒。

11.全館全天候不間斷進行室內排換氣作業，空調設施也定期更新濾網與檢測，定時執行病媒防治的清潔消毒工作。

12.持續掌握全體員工、各單位服務人員的旅遊史並自主管理回報健康狀況，全館工作，人員進場量測體溫、佩戴口罩。

▲配合防疫提升　新竹市2百貨調整營業時間、部分櫃位暫停。（圖／記者陳凱力攝）

►涼感恆溫不開冷氣也舒適「京都手祚冰絲涼感乳膠涼墊＋枕套3件組」

►竹縣17日本土新增1例　案1588弟弟：有去知名餐廳、賣場、KTV

►中醫大說明竹縣3例確診流程　篩檢分流、完成一案就消毒一次

►竹縣3確診疫調結果遭罵翻　網羨慕台中tag盧秀燕：教一下好嗎

►獨／禁業令讓竹北45「極樂會館」全休　老司機曝「不怕的」用這招

ET快訊
快訊／一周停2次「台電道歉」　C、D組崩潰1小時
快訊／高雄某醫院驚傳員工確診！　衛生局回應了
快訊／為何又是C、D組停電？　台電給答案了
快訊／7天內全台2度大停電　蘇貞昌道歉
快訊／無預警大停電　新北受影響區域曝光
快訊／台電今晚緊急停電　原因曝光了
Live／連二大停電！台電21:00召開記者會說明
快訊／台電無預警停電　新竹停電區域曝光
快訊／北市第二輪停電區域曝光！　影響8萬5943用戶
快訊／無預警大停電！　行政院回應了
全台首輪停電66萬戶！　台電第一報說明出爐
快訊／台電無預警大停電！全台37件電梯受困救援中
快訊／苗栗3行政區+大甲也停電！
快訊／台電突停電「3人困電梯」　緊急救人畫面曝
快訊／又停電！台電晚間9點緊急記者會說明

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／疑員工確診！高雄某醫院門口停2輛大巴　穿全套隔離衣接人

快訊／台電無預警停電　新竹「C、D」停電區域曝光

Live／連二大停電！台電21:00召開記者會　全台193萬戶陷黑暗

不只CD組！雲林AB組也要停電了　4鄉鎮13928戶受影響

星巴克傳萬華6門市「停業10天」　5／18起暫停營業

林靜儀分析「4／6平行傳播鏈」不可能　獅子案收尾、萬華群聚擴散

快訊／國家警報響了！台電「供電能力不足」部分地區斷電

不斷更新／連日破百確診！「全台停課」懶人包　萬華又一校停課

新竹市2百貨調整營業時間　各餐廳則採取「二次實聯制」

快訊／台電宣布部分地區「緊急停電」　興達電廠1號機電量僅4成

台北車站沒戴好口罩被攔下提醒　婦爆氣不配合反嗆「妨礙我權益」

網質疑「手譯員為何不用戴口罩」　神級手譯員曝：避免影響翻譯品質

彰化里長廣播放送「賣葡萄的確診」　直接曝光姓名！家屬痛批：很沒道德

全台抗疫！醫護睡醫院、店家停業 盼「#為世界示範2周內解除3級」

夫妻搭捷運口罩沒戴好「嘴鼻外露」　不滿被勸反嗆下車堵妳...民眾傻眼

不勸導了！沒戴口罩直接開罰　高雄市場13攤商收最高1.5萬罰單

386例公布足跡「已經不切實際」 柯曝新戰術：確診回推圍堵斷鍊

模仿「比中指柯文哲」直接釣出本尊！　鳳梨鼠薯秒道歉...「靠X啊歹際大條」

婦人沒戴口罩...店員勸阻爆口角 超商內大罵：怎樣！罵誰神經病

柯P「嚴肅比中指」重申防疫3要素　還比2次...網笑：阿伯這次出事了！

快訊／疑員工確診！高雄某醫院門口停2輛大巴　穿全套隔離衣接人

快訊／台電無預警停電　新竹「C、D」停電區域曝光

Live／連二大停電！台電21:00召開記者會　全台193萬戶陷黑暗

不只CD組！雲林AB組也要停電了　4鄉鎮13928戶受影響

星巴克傳萬華6門市「停業10天」　5／18起暫停營業

林靜儀分析「4／6平行傳播鏈」不可能　獅子案收尾、萬華群聚擴散

快訊／國家警報響了！台電「供電能力不足」部分地區斷電

不斷更新／連日破百確診！「全台停課」懶人包　萬華又一校停課

新竹市2百貨調整營業時間　各餐廳則採取「二次實聯制」

快訊／台電宣布部分地區「緊急停電」　興達電廠1號機電量僅4成

快訊／一周停2次台電道歉！C、D組崩潰1小時「21:40提前復電」

快訊／台電： 21時40分恢復正常供電　電費補償比照513方案

證交所：上市公司基本面表現優異、第一季獲利大增

又停電了！台電50分鐘前緊急預告　桃園7區共77,481戶分區停電

快訊／台電公布嘉義縣市「首輪停電區域」　3行政區受影響

800年古塔歷經4次大地震仍屹立不倒　專家一看結構驚呼

為何又是輪C、D組停電？台電給答案了：努力讓第二輪不啟動

快訊／7天內全台2度大停電　蘇貞昌公開道歉了

快訊／疑員工確診！高雄某醫院門口停2輛大巴　穿全套隔離衣接人

快訊／五股、蘆洲、林口15.8萬戶停電　新北「C、D」停電區域曝光！

6小時不斷電性愛！ 土城9男「無奈」被2阿姨榨乾

生活熱門新聞

即／台電宣布部分地區「緊急停電」　

快訊／全台恐停班停課？本土爆發「傳今日確診又比昨天多」

即／台北確診女搭高鐵返家！逛義享天地+好市多

快訊／本土增333例！連續三天破百例

快訊／台中第一間學校停課！市府深夜宣布重慶國小1學生確診

即／高雄教育局再宣布：高中以下可不到校上課

苗栗確診者足跡曝！連兩天到中醫大新竹附醫

點破「防疫5漏洞」不如大陸　台商嘆：台灣真值得驕傲嗎？

雙北三級警戒首個上班日！　捷運人潮大減

桃市府公布確診足跡！「全聯、家樂福」中鏢

侯友宜示警「接近4級警戒」！若升級5措施曝

快訊／雙北皆破百！北市單日新增158例、新北148例

LIVE／全國恐停班課　陳時中說明

全台疫情懶人包！新北蘆洲基層警員確診

更多熱門

相關新聞

快訊／經濟部「病例再+1」！附屬信保基金人員確診

快訊／經濟部「病例再+1」！附屬信保基金人員確診

經濟部及經濟部標準檢驗局17日接連出現確診個案。沒想到，經濟部附屬的信保基金中，一名外包人員也因休假到疫情熱區用餐，採檢後17日被通知確診。據悉，目前該名確診者在相關樓層有3名密切接處者，皆已前往進行檢測。

三大法人買超335億　金管會加強兩大措施！

三大法人買超335億　金管會加強兩大措施！

快訊／國安基金暫不進場！　財政部信心喊話「台股基本面穩健」

快訊／國安基金暫不進場！　財政部信心喊話「台股基本面穩健」

疫情全喊卡！小煜十字韌帶手術延期

疫情全喊卡！小煜十字韌帶手術延期

即／彰化公布今日確診「新足跡」

即／彰化公布今日確診「新足跡」

關鍵字：

新冠疫情疫情社區感染台灣防疫COVlD-19

讀者迴響

熱門新聞

即／台電宣布部分地區「緊急停電」　

快訊／全台恐停班停課？本土爆發「傳今日確診又比昨天多」

即／台北確診女搭高鐵返家！逛義享天地+好市多

亞東醫院「住院病人＋看護」8人確診　29名護理師隔離

即／C、D區緊急停電！興達電廠跳機　電量不足

快訊／本土增333例！連續三天破百例

快訊／台中第一間學校停課！市府深夜宣布重慶國小1學生確診

快訊／柯文哲、侯友宜共識：雙北停課至5月28日

即／高雄教育局再宣布：高中以下可不到校上課

即／五股成州派出所警員確診　同仁全匡列採檢

快訊／新北確診5/7- 5/15足跡曝光　遍及土城三重永和﹑中和大潤發

苗栗確診者足跡曝！連兩天到中醫大新竹附醫

快訊／柯文哲爆：今天確診數大概比昨天高「社區有10％被感染」　

點破「防疫5漏洞」不如大陸　台商嘆：台灣真值得驕傲嗎？

雙北三級警戒首個上班日！　捷運人潮大減

更多

最夯影音

更多
台北車站沒戴好口罩被攔下提醒　婦爆氣不配合反嗆「妨礙我權益」

台北車站沒戴好口罩被攔下提醒　婦爆氣不配合反嗆「妨礙我權益」
網質疑「手譯員為何不用戴口罩」　神級手譯員曝：避免影響翻譯品質

網質疑「手譯員為何不用戴口罩」　神級手譯員曝：避免影響翻譯品質

彰化里長廣播放送「賣葡萄的確診」　直接曝光姓名！家屬痛批：很沒道德

彰化里長廣播放送「賣葡萄的確診」　直接曝光姓名！家屬痛批：很沒道德

全台抗疫！醫護睡醫院、店家停業 盼「#為世界示範2周內解除3級」

全台抗疫！醫護睡醫院、店家停業 盼「#為世界示範2周內解除3級」

夫妻搭捷運口罩沒戴好「嘴鼻外露」　不滿被勸反嗆下車堵妳...民眾傻眼

夫妻搭捷運口罩沒戴好「嘴鼻外露」　不滿被勸反嗆下車堵妳...民眾傻眼

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面