新竹市2百貨調整營業時間　各餐廳則採取「二次實聯制」



▲遠東巨城配合防疫調整營業時間，部分櫃位配合措施暫停營業。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者陳凱力／新竹報導

疫情持續升溫，連續2日新竹縣都有新增確診案例，縣市政府也於日前當防疫等級提升至準三級，新竹市百貨、醫療場域也配合部分異動：新竹大遠百今天宣布縮短商場營業時間，至5月28日不分平假日營業時間調整為12點至晚上8點；新竹國泰綜合醫院則暫停部份非急迫性住院、手術、檢查等服務，如健檢、美容、物理治療、職能復健、兒科預防接種等業務。

新竹大遠百表示，配合國內防疫升級，加上近日本土病例激增，為顧及消費者與員工安全，全台遠東百貨均實施「實聯制」入場，各餐廳則採取「二次實聯制」，加強用餐環境安全。另外，全台11店及遠企購物中心自5月17日至5月28日不分平假日營業時間調整為12：00至20：00。

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▲▼新竹大遠百入館採實聯制，餐廳則需二次實聯。





新竹國泰綜合醫院也配合防疫，即日起暫停部份門診，18日（週二）起配合中央流行疫情指揮中心疫苗供貨分配，暫停非醫護COVID-19公費疫苗接種服務。

▲遠東巨城Big City從18日起至28日部分櫃位配合暫停營業。

新竹遠東巨城Big City也從18日起至28日，調整營業時間，及部分櫃位配合暫停營業。

遠東巨城防疫措施：

1. 至即日起全面實施入館實聯制，消費者可出示HAPPY GO卡或APP電子會員、掃描QR code、填寫紙本登記表方式入館，開車顧客進入停車場時利用車牌辨識系統進入。

2. 主題餐廳同步實施再次實聯制登記進入用餐。

3. 巨城接駁車備有消毒器具，每趟進行全面消毒，體溫超過37.5度謝絕乘客搭車。

4. 入館確實量測體溫，超過37.5度者謝絕進入。

5. 消費者入館要求全程配戴口罩，重要入口設有口罩販賣機、配置足量手部消毒器。

6. 廣播及視覺加強宣導保持安全社交距離，勤洗手與酒精乾洗手消毒等訊息。

7. 美食街座位區放置隔板、安排梅花座，隨時以乾淨抹布及消毒酒精擦拭座位區。

8. 賣場全面停止試吃，所有食物確認完整覆蓋、包裝或設置壓克力隔板避免飛沫。

9. 鼓勵消費者多使用巨城APP行動點餐及美食外送服務。

10.各樓面手扶梯把手、電梯按鈕、休憩桌椅、賣場推車及購物籃，每一小時進行消毒。

11.全館全天候不間斷進行室內排換氣作業，空調設施也定期更新濾網與檢測，定時執行病媒防治的清潔消毒工作。

12.持續掌握全體員工、各單位服務人員的旅遊史並自主管理回報健康狀況，全館工作，人員進場量測體溫、佩戴口罩。

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