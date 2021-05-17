土城「平頭哥」不戴口罩拒填實聯制　聽要報警竟爆打超商店員

記者陳豐德／新北報導

疫情升溫，4大超商為防疫皆進行實聯制，只要進入店內就必須登記資料或掃QRCODE；不料新北市土城區一家萊爾富內，17日上午7時許一名賴姓男子到店內一開始未戴口罩，後續還不願配合實聯制登記，與店員卓男爆發口角後，持安全帽及徒手猛毆店員，警方獲報到場協助將店員送醫，並將賴男依違反傳染病防治法函請衛生機關裁罰。

▲土城平頭哥沒戴口罩還拒填實聯制，聽聞店員要報警竟拿安全帽猛K。（圖／記者陳豐德翻攝）



根據店內監視畫面可看到，身穿白衣的49歲賴姓男子頭戴安全帽到超商內購物，並拿了兩瓶瓶裝咖啡準備結帳，此時卓姓店員（21歲）提醒他將口罩戴上，並要求他填寫實聯制登記，強調「這法律有規定」、「那你下次就不要進來了」，不料賴男竟反嗆「我一定打你！」

卓姓店員見狀隨即表示要報警，並拿出手機撥號，下秒賴男就拿起安全帽朝店員狠砸，並用手腳猛毆店員，嘴上也沒閒著不斷咒罵「X你老師咧」，店員慘遭踹倒在地；此時在收銀台的的另名店員看傻眼，駐足原地不該如何是好，不久後轄區警方接獲報案趕抵現場，先協助將頭部撕裂傷的店員就醫，所幸無生命危險。

據了解，賴嫌進入店內時未戴口罩，至櫃檯結帳時經店員卓男提醒後有戴上，但不願配合實聯制登記，雙方因此起口角，賴嫌以安全帽及徒手方式毆打卓男，；全案依傷害罪函請偵辦，另因賴嫌未戴口罩及不配合實聯登記部分，警方函請市府衛生機關以違反傳染病防治法要求「重罰」。

影片曝光後網友留言說「勸導不要過頭。年輕人說事以溫和成事敬重長者，再盡職盡責若態度惡劣範圍，等待法律保護求償，這個社會就亂套了」、「這個阿呆，罰款外加賠償！」、「隔壁那個店員可以請他離職了吧～完全沒路用不知道在幹嘛」、「他同事居然站在旁邊看戲…」、「口氣的因素吧，但打人就是不對」。

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