雙北本土個案暴增卻沒「封城」！陳時中憂：大家能關多久？

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者黃凱翊／綜合報導

本土疫情爆發！雙北兩縣市光是這3天內就已出現656例本土個案，今(17日)雙北市也宣布高中職以下停課，網路上開始出現希望政府宣布「封城」的聲浪，對此，陳時中回應，封城對整體健康還有經濟影響都很大，「這種事不是越嚴越好」，真的封城「大家能關多久」？

近期本土病例大爆發，７天以來超過7百例本土病例，光今天就新增了333位本土病例，其中台北市和新北市確診數都破百，對於網路上希望乾脆直接封城的輿論，陳時中表示，封城對整體經濟健康會影響很大，必須由各部會考量政策方向，去做對社會經濟影響最低的損害，且防疫不是「越嚴越好」，畢竟「大家能關得了多久？」，直言如何把防疫的分寸拿捏好，在對社會最小的損害下做到最大的控制，這是政府正在積極努力的。

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雖未封城，但指揮中心已對國門加緊防護，陳時中今在記者會宣布，5/19零時起到6/18止，，未持有我國有效居留證（含居留簽證）非本國籍人士，暫緩入境，緊急或人道考量等採專案許可除外，另外也暫停旅客來台轉機，後續將視疫情及執行狀況，適時滾動調整。

▼新冠肺炎疫情升溫，指揮中心呼籲雙北地區民眾減少不必要移動，台北市街頭人潮明顯減少，幾近空城 。（圖／記者李毓康攝）