快訊／新北確診5／7- 5／15足跡曝光　遍及土城三重永和﹑中和大潤發

▲新北市政府公布確診者足跡。（點圖可放大／新北市政府提供）

記者楊蕓／新北報導

新冠肺炎本土疫情大爆發，全台17日新增333本土病例，新北市增加148例，其中板橋41例最多。新北市長侯友宜下午緊急召開記者會公布市內各區目前的確診人數，包括板橋94人、三重44人、中和41人、永和36人、土城31人、新莊29人、蘆洲23人。

對於新北市政府公布案1724到案2009有重複軌跡的足跡，侯友宜表示，他會和CDC研議是否發放細胞簡訊通知民眾。

根據新北市公布案1724到2009足跡，包含：5/7土城學府市場；5/10土城綜合運動場、土城學府市場、永和仁愛公園、三重果菜市場；5/11民德公園及旁邊市場、三重水流宮市場、土城清溪公園；5/12三峽公有市場、土城清溪公園、中和大潤發（福祥路）。

另外，5/13有土城清溪公園、民德公園及旁邊市場、永和仁愛公園；5/14有板橋興隆市場；5/15板橋瑞億市場、板橋國慶黃昏市場。

侯友宜表示，今天公布的五十幾個疫調，有八成二以上都是從萬華茶藝館過來，這些足跡已經消毒完畢，但仍呼籲板橋居民「沒什麼事就不要出門」。

新北市衛生局說明，因為很多人移動，公布足跡不可能鉅細靡遺，環境大消毒、自我保護才是最重要，目前疫調，80%都是從萬華茶藝館熱區過來，因此萬華活動的市民來做社區篩檢。