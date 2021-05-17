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侯友宜財產縮水超過600萬　鄭文燦獲選舉補助款存款暴增

▲新北市長侯友宜視察國中教育會考考場防疫情形。（圖／記者林敬旻攝）

▲新北市長侯友宜。（圖／記者林敬旻攝）

記者林銘翰／台北報導

監察院17日公布第176期廉政專刊，新北市長侯友宜的存款較前次申報減少614萬餘元，桃園市長鄭文燦的存款則較上次申報時增加約1045萬元，主因是2018年桃園市長選舉期間，獲得選票補助款弭平選舉經費支出後，餘額為999萬7450元，並已全數交付信託。

根據監察院最新財產申報，侯友宜與配偶任美鈴共擁有土地8筆（5筆交付信託），分別位於台北市、新北市及嘉義縣、建物2筆，分別位於台北市、新北市，皆與上次申報時相同。

此外，侯友宜與任美鈴擁有存款1242萬1538元，較108年3月14日申報時的1836萬6431元，減少約594萬元、有價證券總價額400萬8182元，較上次申報時的421萬6320元，減少約20萬8138元，另外還有保單2張。

▲▼桃園市長鄭文燦出席台灣協助印度抗疫醫療物資捐贈儀式，會後接受媒體聯訪時表示，華航諾福特核可公文是假的。（圖／記者湯興漢攝）

▲桃園市長鄭文燦。（圖／記者湯興漢攝）

根據財產申報，鄭文燦與配偶林俞汝則擁有土地2筆，分別位於桃園市、台北市、建物9筆，亦分別位於桃園市、台北市、汽車2輛，皆與上次申報時相同。

此外，鄭文燦與林俞汝擁有存款3333萬4163元，較上次申報時的2287萬5818元，增加約1045萬元，另外還有保單6張。

鄭文燦在備註欄中註明，他在2018年桃園市長選舉獲得選票補助款1656萬9900元，在弭平選舉經費支出後，餘額999萬7450元，已全數交付信託，總額將專款專用於捐助公益使用。

鄭文燦說明，他及配偶名下共有2間房子和2塊土地，其中2塊土地都是房子坐落基地；2間房子分別位於桃園市蘆竹區及台北市中正區，後者非自用住宅已依法強制信託。

鄭文燦也說，2間房子附屬的車位及公共設施各自擁有建號，依法必須逐筆申報，因此申報的建物筆數雖多，但合計為2間房子。

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