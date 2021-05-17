藤枝、雙流、墾丁國家森林遊樂區　5月18日至28日暫停開放

▲墾丁古榕步道 。（圖／屏東林管處提供，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

為配合防疫避免跨區活動，屏東林區管理處藤枝、雙流、墾丁國家森林遊樂區及雙流自然教育中心、林後四林平地森林園區自5月18日至5月28日期間暫停開放；北大武山檜谷山屋及周邊營地自5月16日至5月28日期間暫停開放；6月15日前暫時停止國家森林志工解說導覽服務，籲請民眾配合。

藤枝國家森林遊樂區部分，官網預約入園300名已預約成功者，系統將以民眾預約時所留存的手機號碼與信箱寄發休園通知，請遊客留意相關訊息，已預約成功之名額不予保留。策略聯盟預約接駁200名，協會將逐一向已預約的民眾聯繫退款事宜，民眾也可電洽高雄市六龜觀光休閒協會窗口（潘小姐：0911-272545）詢問。

雙流自然教育中心部分，休園期間已規劃辦理的環教活動，將由中心逐一向已預約的民眾聯繫退款事宜，或電洽中心詢問 （08-8701499）詢問。

北大武山檜谷山屋及周邊營地，已獲得住宿通知或許可證者，均自動廢止，系統將以民眾預約時所留存之手機號碼寄送簡訊，請留意相關訊息。

國家森林志工解說服務，屏東林管處已逐一聯繫通知並取消5月底前之預約申請，6月15日以後民眾若欲取消解說服務，請電洽屏東林管處窗口（溫小姐：08-7236941#316）。另屏東林管處甲仙小棧、雙溪小棧，配合志工暫停服務一併暫停開放。

屏東林區管理處呼籲民眾，如非必要，暫勿前往山區，並請隨時維持社交距離及落實戴口罩。各場域開放情形將視中央流行疫情指揮中心發佈的最新資訊即時滾動式調整，最新資訊可至台灣山林悠遊網與屏東林管處官網查詢。

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