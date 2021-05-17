雙北高中以下停課衝擊80萬學生！教團盼教育部：別再計較補課政策

▲台北市環保局到學校消毒畫面 。（圖／記者李毓康攝）



記者許展溢／台北報導

台灣新冠肺炎疫情嚴峻，雙北市更升級3級，台北市和新北市今（17日）上午臨時宣布明天起至28日，高中以下全面停課，根據雙北市教育局提供資料，受影響學生總共約80萬1千多人。不過，教團認為，現在情況不是斤斤計較之後上課、補課等措施研議，重要的是好好一起抗疫。

新北市祭出防疫超前部署，宣布自5月18日至28日止，全巿公私立高中職、國中小、幼兒園實施「停課不停學」，學生在家防疫不到校，亦無須辦理請假手續。為了打破群聚，經雙北教育局長共同會商，全市補習班及課後照顧中心自5月18日至28日同步配合停課。

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根據新北市教育局提供資料，本次停課時間為5月18日到5月28日，受到影響的中小學有340所、幼兒園1,120間、補習班2,775間、課照中心42間，影響學生約46萬7,000人。台北市部分，中小學285所、幼兒園691間、補習班2,593間、安親班109間，受影響約33萬4,000人。雙北市加起來就高達80萬1,000人。

全國高級中等學校教育產業工會秘書長許麗吉受訪憂心呼籲，教育部現在真的不要斤斤計較上課時間，只專注在「一直研議之後要怎麼補課，或是延後開學等政策」，因為現在情形已不是去年的「防疫階段」，此時此刻最重要的是「全民抗疫」。許麗吉說以高中、高職來看，跟國小考量不同，全國不統一的步調會令人非常擔心，因為該學習階段真的很多學生都是跨縣市、區域，比如新北市到台北市、台北市到新北市，甚至基隆等外縣市到雙北市都有。

許麗吉接著指出，這些來自跨縣市孩子們一定就是會「搭乘大眾運輸」，上、下課「交通往返」更危險，現階段疫情最嚴峻，圍堵病毒是全台灣大家責任，不要讓任何聚集可能性發生，使疫情更加爆發，只要全國先一致動作，等疫情緩解，任何事情都會有辦法解決。