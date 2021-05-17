「裸聊辣妹」突脫光光…真實面貌萬人傻眼　39秒神片震撼教育

▲性感裸聊正妹。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

網路陷阱、裸聊詐騙越來越多！大陸一支短片近日在網路瘋傳，一名長髮巨乳妹在鏡頭前搔首弄姿，身上只穿著黑色蕾絲性感內衣，但突然像脫衣服般揭開自己的真面目，竟是由男子假扮，嚇得網友驚呼，「在拍《畫皮》嗎？」還有網友笑翻稱，「火山孝子哭哭了。」

大陸浙江警花團隊在官方微博「警花說」發放一支影片，片段開始時有一名身材姣好的長髮辣妹，皮膚白皙，只穿著性感胸罩，朝向鏡頭搔首弄姿。

▲她突脫光光。（圖／翻攝自微博）

下一秒，這名裸聊女主播卻從後頸把「皮膚」像脫衣服般拉開，假乳脫掉後，胸前瞬間變得平坦，之後更接着還把臉皮撕開。沒想到，這名「裸聊正妹」是由男人假扮，人皮面具配上手機濾鏡，令人完全看不出破綻。

影片中的女警還提醒，「你以為的你以為，就是你以為的嗎？你，又被騙了。」而片尾也打出警告字句，「男孩不要裸聊，女孩不要刷單，沒錢不要網貸，有錢不要賭博，這些都是詐騙。」

影片對網友來說絕對是震撼教育，不少人都聯想到電影《畫皮》的恐怖情節，又指這不是裸聊，「是聊齋了嗎？」，有網友就笑言，「世界上最能騙男人錢的還是男人呢。」

▼原來竟是男生扮演。（圖／翻攝自微博）