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低胸辣妹慶生趴變街頭拳賽4打1　高雄男渾身血躺地：他們要我死

▲低胸辣妹參加生日趴，結果一男子被毆 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲低胸辣妹參加生日趴，結果一男子被圍毆 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市前金區仁德街一間酒吧發生打架，一名曾姓男子不但被4個人打趴在地上，身上被酒瓶劃傷之外，右手指還骨折，被送往醫院，經過調查之後，打架的這群人雖然不認識，但都是一名王姓女子找來慶生的。

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15日凌晨三點左右，前金區仁德街發生打架，四名男子毆打一名曾姓男子，曾姓男子右手指骨折，身上滿是血，因為他被破碎的酒瓶劃傷，警方獲報趕到現場，詢問曾姓男子，他表示動手的人並不認識，案發之前自己僅是站在酒吧門口，對方疑似看他很不爽，4到5個人就拿起酒瓶、裝飾品打他，還揚言「要給我死」。

▲低胸辣妹參加生日趴，結果一男子被毆 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲低胸辣妹參加生日趴，結果一男子被毆 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲低胸辣妹參加生日趴，結果一男子被毆 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲低胸辣妹參加生日趴，結果一男子被毆 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方帶回涉案的4名男子，經過調查後發現一名31歲的王姓女子找來多名友人一同慶生，就在散場時，王姓女子與另一名林姓女子酒後發生口角，雙方友人先是出面勸阻，只是因爲雙方都有了酒意，情緒激動，所以才變成了友人間肢體衝突。全案依傷害罪與妨害秩序罪移送偵辦。

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