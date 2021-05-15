低胸辣妹慶生趴變街頭拳賽4打1　高雄男渾身血躺地：他們要我死

▲低胸辣妹參加生日趴，結果一男子被圍毆 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市前金區仁德街一間酒吧發生打架，一名曾姓男子不但被4個人打趴在地上，身上被酒瓶劃傷之外，右手指還骨折，被送往醫院，經過調查之後，打架的這群人雖然不認識，但都是一名王姓女子找來慶生的。

【更多相關新聞閱讀】高雄「排毒一條街」直擊！ 驚見薄紗妹深藏玻璃密室

15日凌晨三點左右，前金區仁德街發生打架，四名男子毆打一名曾姓男子，曾姓男子右手指骨折，身上滿是血，因為他被破碎的酒瓶劃傷，警方獲報趕到現場，詢問曾姓男子，他表示動手的人並不認識，案發之前自己僅是站在酒吧門口，對方疑似看他很不爽，4到5個人就拿起酒瓶、裝飾品打他，還揚言「要給我死」。

▲低胸辣妹參加生日趴，結果一男子被毆 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲低胸辣妹參加生日趴，結果一男子被毆 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方帶回涉案的4名男子，經過調查後發現一名31歲的王姓女子找來多名友人一同慶生，就在散場時，王姓女子與另一名林姓女子酒後發生口角，雙方友人先是出面勸阻，只是因爲雙方都有了酒意，情緒激動，所以才變成了友人間肢體衝突。全案依傷害罪與妨害秩序罪移送偵辦。

ANNA SUI限量童話禮盒

【更多新聞閱讀】

快訊／傳高雄確診「一群人被載走」 陳其邁緊急召開防疫會議

高雄小港疑確診者曾到運動會館 162人緊急通知居家隔離

網瘋傳小港有人染疫！運動會館＋連鎖賣場閉店清消 衛生局回應了

高雄傳有人確診！2大學生居家隔離中 校方：2班自主管理7天

快訊／基隆確診婦「高雄進香2日遊」 全程搭遊覽車到大寮王爺廟