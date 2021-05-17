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騙郵局要倒了！基隆婦提領100萬現金　警及時攔阻保住積蓄

▲騙郵局要倒了！基隆婦提領100萬現金 警及時攔阻保住積蓄。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲騙郵局要倒了！基隆婦提領100萬現金，警及時攔阻保住積蓄。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆一名婦人到郵局提領100萬現金，郵局人員覺得不對勁趕緊通報110，警方迅速趕抵，將其攔下並詢問提款用途，婦人宣稱接到一名友人說，郵局快倒閉了，所以將錢全部領出，領出後會再跟她聯繫。後來得知是詐騙，婦人十分感激行員及警方，才能保住積蓄。

基隆警第一分局延平街派出所巡佐游輝雄、警員蕭景軒於14日中午12時許擔服巡邏勤務接獲愛三路郵局電話，宣稱有名婦人欲提領鉅額，警方到場時，婦人正提領完金錢欲離去，警方立即將其攔下並詢問提款用途。

▲騙郵局要倒了！基隆婦提領100萬現金 警及時攔阻保住積蓄。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆一名婦人到郵局提領100萬現金，郵局人員覺得不對勁趕緊通報110。

經警方瞭解後，警覺可能為詐騙手法，且由於婦人身上攜帶近100萬現，便先行將其帶回派出所了解，並同時進行護鈔勤務，原來是有陌生人以LINE通訊軟體與她聯繫，要求她趕緊去提款，並表示之後會再跟她討論現金用法。

老婦向警方宣稱一名友人向她說，郵局即將要倒閉了，要她趕緊去將錢全領出來，領出來後會再跟她聯繫。婦人到派出所沒多久，就再也連繫不上該陌生人了。得知自己差點遭詐，婦人十分感激行員及警方的積極關心及阻詐行為，保住積蓄。

基隆警第一分局善意提醒，網路聊天及交友要謹慎，詐騙集團常利用通訊軟體行騙，請民眾提高警覺，如對方要求處理金錢往來等相關事務，務必先確認對方身分，避免積蓄被不肖人士騙走。

▲騙郵局要倒了！基隆婦提領100萬現金 警及時攔阻保住積蓄。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆警第一分局延平街派出所巡佐游輝雄（右）、警員蕭景軒（左）。

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