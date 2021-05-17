騎三輪車困沙漠「靠一瓶礦泉水」　50小時後被尋獲「頭上都是土」

▲新疆一男子獨自騎三輪車前往塔克拉瑪干沙漠，失聯50小時後被尋獲。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

新疆和田消防救援支隊14日接到當地某公司求助電話，有一名男子騎三輪車獨自去塔克拉瑪干沙漠遊玩，已經失聯24小時，目前只找到三輪車。救援人員經過18個小時的搜索，最後在無人機的協助下，於一棵胡楊樹旁發現這名受困男子。救援人員找到他時，發現他僅靠著進入沙漠時攜帶的一瓶礦泉水，失聯已超50小時。

▲救難人員利用無人機突破天候地形限制，在沙漠中找到失聯男子。（圖／翻攝央視）

《央視》報導，由於被困沙漠時間較長，加上體力消耗較大，該男子被發現時，頭上和耳朵全都是土，嘴唇也乾裂，身體已經很虛弱。救援人員先是提供該名男子食物和水，最後將男子送出沙漠治療。該名男子表示，「以後再也不進（沙漠）了。」

▲沙漠氣候多變，造成救難人員搜救上的困擾。（圖／翻攝央視）

據了解，救援人員接獲報案後發現，該名男子失蹤地區為塔克拉瑪干沙漠腹地，沙丘延綿起伏，進入後難以判定方位。搜救隊伍當下決定以男子的三輪車為圓心，對周圍30公里範圍進行搜尋。12個小時後，仍然沒有發現被困男子蹤跡。

搜救過程中此中，沙漠中不時出現大風和沙塵暴天氣，給救援工作帶來很大難度。隨後又出現的強降雨還讓救援被迫中斷。待突發天氣結束後，救援人員調整搜尋策略，決定以沙漠公路為起點，利用無人機對未搜尋區域進行搜尋。6個小時後，終於在一棵胡楊樹下發現該名男子。

▲男子在沙漠中迷失方向，失聯兩日僅靠一瓶礦泉水待援。（圖／翻攝央視）

經調查，這名男子於13日上午10時左右，身上僅攜帶一瓶水便騎三輪車進入沙漠，到達沙漠腹地後便迷失方向，手機也處於沒有訊號的狀態，又餓又睏的他只好躺在胡楊樹下待援。直至救難人員發現他，隨即對男子身體進行初步檢查，顯示並無大礙後，將他抬上擔架，帶離沙漠。