立志當「蔬果界台積電」！負責人卻跳票　全家失聯人間蒸發

▲立志成為「蔬果界台積電」的「青松樂活」負責人驚傳跳票，全家人間蒸發。（圖／翻攝自青松樂活科技農業股份有限公司官網）

記者林彥臣／綜合報導

立志要成為「蔬果界台積電」的「青松樂活科技農業公司」驚傳跳票，公司第二代的呂姓負責人，不但4月的薪資至今未能發出，負責人從26日就失聯，小孩也從周一開始就沒去學校上課，地方上盛傳，他們一家可能已經出國。

青松樂活科技農業公司為國內各大企業營業用蔬果供應中心，呂姓負責人曾接受媒體訪問，稱「要當蔬果界台積電」，近日卻傳出跳票，積欠員工薪資。嘉義縣勞工暨青年發展處初步清查有62名員工未領到4月的薪資，之前公司都有照常發薪。

根據《聯合報》報導，地方人士透露，與呂家關係不錯者上周六原想去拜訪，但呂家人私下表示要「核酸檢測」不方便，當時以為呂老闆可能要出國洽公，現在一想，原來是「帶著全家跑路了！」

地方人士了解，呂姓負責人近期資金周轉疑出現問題，與農民簽3個月支票，但近期出現多次無法兌現票款，還找農民換票，當時員工就很擔心公司出問題了；上周五呂家提早到小孩就讀學校接孩子回家，隔天小孩缺席最愛的足球賽，周一小孩也未上學，同學還一度擔心「被綁架了！」

嘉義縣勞青處指出，已輔導這62名員工進行勞資爭議調解、訴訟，並申請工資墊償及失業給付。公司負責人若不出面協商，且未提報大量解僱，將依法開罰。

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