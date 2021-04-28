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搬新家找不到路！高雄小5童迷途7小時　到6公里外派出所門口呆坐

▲小五男童找不到回家路，警方上前關心 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲小五男童找不到回家路，警方上前關心 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

一名五年級的小學生因為剛搬新家，找不到回家的路，又未帶手機，也沒有求助路人，獨自在外走來走去長達7個小時，最後走到距離學校超過6公里的小港派出所，員警發現趨前關心，趕緊讓他進去打電話，所幸順利聯絡到家長，並安全送他返家。

高雄市小港分局小港派出所巡佐黃正哲與警員劉書廷，於22日深夜23時許，發現一名男童獨自坐在派出所門口，神情無助，淚眼汪汪看著員警，趕緊上前了解原委，原來是這名五年級的黃姓男童當天下午16時放學後，原本要走回前鎮的家，但卻因為剛搬家，突然找不到回家的路，走著走著卻越走越遠，又因為沒有帶手機可聯繫家人，也不敢求助路人，就這樣「迷航」長達7個小時一直走到距離6公里遠的小港派出所。

▲小五男童找不到回家路，警方上前關心 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲警方溫柔的摸摸男童的頭安撫。（圖／記者洪靖宜翻攝）

警方上前關心，更溫柔地摸摸他的頭，趕緊帶他進派出所想辦法聯絡到家長，也買點熱食讓他溫跑一餐。也立刻電話通知家長，一開始父母都沒有接電話，最後電話那頭傳來女性的哭聲並詢問警方有什麼事，她孩子走丟了她現在很著急，警方連忙向其告知黃姓兒童在派出所內並平安，並向父母詢問地址後，並請巡邏將黃童安全送返家。

一送到家門口，父親飛奔出來，牢牢抱住黃童，直向警方道謝，稱已經找了一整晚，兒子應該傍晚放學就回來的，卻遲遲沒有等到人回家，一家人都急得像熱鍋上的螞蟻，就怕出了意外，能去的地方都找遍了，卻依然沒頭緒，學校那邊也詢問過、補習班也都翻遍了卻依然沒看到人，媽媽急到都哭了，還好接到警方電話告知兒子平安，心中大石終於放下。

時間對我們來說完全沒用！

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