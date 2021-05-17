午後水氣增！鋒面晚起接近轉雨　2波變天時程出爐

▲今水氣增多。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局表示，今天（17日）水氣增多，晚起微弱鋒面接近，中部以北及東半部會有局部短暫陣雨，東北部及東部並有局部較大雨勢發生的機率；周五至周日北方鋒面有接近台灣北部海面的趨勢，午後雷陣雨轉趨明顯。

氣象局對12縣市發布「高溫資訊」，天氣晴朗炎熱，今中午前後南投縣、台南市、高雄市近山區或河谷為「紅色燈號」，有連續出現38度極端高溫的機率，請特別注意；屏東縣近山區或河谷為「橙色燈號」，有38度極端高溫出現的機率；嘉義縣市、彰化縣、雲林縣近山區或河谷為「橙色燈號」，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意；台北市、新北市盆地、台中市近山區或河谷及花蓮縣縱谷為「黃色燈號」，請注意。

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氣象局說，今各地大多仍是高溫炎熱的天氣，西半部普遍可達34、35度，東半部約31、32度，局部近山區、河谷及縱谷溫度會更高，大台北盆地、苗栗以南近山區內陸及花蓮縱谷高溫容易超過36度，尤其南部高溫範圍較廣，南高屏及南投仍有38度以上高溫發生的機率，戶外活動請慎防熱傷害並多補充水分。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



氣象局指出，各地雖大多為多雲到晴，不過水氣增多，午後大台北地區及其他山區出現短暫雷陣雨機率提高；晚起微弱鋒面接近，中部以北及東半部會有局部短暫陣雨，東北部及東部並有局部較大雨勢發生的機率，請多留意。

氣象局提醒，周二微弱鋒面影響，中部以北及東半部有局部短暫陣雨，東北部及東部並有局部較大雨勢發生的機率，由於鋒面結構差，主要在提供不穩定度使午後對流容易發展，因此主要的降雨偏向於午後，其他時間則較為局部、短暫，南部則是雲量增多，山區午後雷陣雨機率提高；北台灣高溫稍降，南部仍普遍有36度以上高溫發生的機率。

氣象局表示，周三微弱鋒面逐漸北抬離開，水氣仍多，東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，北部地區及其他山區午後出現短暫雷陣雨的機率仍高；周四水氣減少，各地恢復為多雲到晴，高溫炎熱的天氣，只有東半部有小範圍短暫陣雨，午後西半部山區有局部短暫雷陣雨。

氣象局預報，周五至周日北方鋒面有接近台灣北部海面的趨勢，午後雷陣雨轉趨明顯，北部地區及其他山區午後雷陣雨機率提高，東半部則不定時有局部短暫陣雨。