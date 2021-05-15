國中會「烤」登場！全台熱炸39℃　未來10天旱象無解

▲台灣因「太平洋高壓」籠罩，各地為晴午後多雲「炎如盛夏」。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

台灣因「太平洋高壓」籠罩，各地為晴午後多雲「炎如盛夏」。高雄內門區昨日全台最高溫40.3度，今天全台10縣市也是發佈高溫燈號，台南、高雄、屏東紅色警戒。今天適逢國中會考，氣象局也提醒考生務必注意多補水慎防熱傷害。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，週末及下週一(15至17日)「滯留鋒」在東海、華中附近南北徘徊；台灣因「太平洋高壓」籠罩，各地為晴午後多雲、「炎如盛夏」，中午前後紫外線強、注意防曬。

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▲臺南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率；新北市盆地，南投縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；花蓮縣縱谷，臺北市盆地，嘉義縣市，雲林縣近山區或河谷為黃色燈號。

各地區最高氣溫皆在36度以上，南部的最高氣溫更達39度以上，要多補充水分、防中暑；山區午後偶有局部短暫降雨。今日各地區氣溫：北部22至36度，中部23至37度，南部22至39度，東部21至36度。

下週二(18日)「滯留鋒」南移至台灣北部，台灣附近水氣增、大氣不穩定度提高，有局部短暫陣雨或雷雨，並有較大雨勢的機率；下週三(19日)「滯留鋒」北移至北部海面，有局部短暫陣雨或雷雨，午後機率較高；北台氣溫微降，各地仍偏熱。

▲最新歐洲模式10天(24日20時)的模擬顯示，「滯留鋒」南移接近台灣北部，「太平洋高壓」仍偏強(左圖)。美國(GFS)模式10天的模擬則顯示，「太平洋高壓」很強，「滯留鋒」在東海、華中以北，雖有「熱帶擾動」在菲律賓東方海面，距台甚遠(右圖)。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

下週四、五(20、21日)「滯留鋒」北退至東海、華中附近南北徘徊；台灣因「太平洋高壓」籠罩，「炎如盛夏」，注意防曬、防中暑。

最新歐洲模式10天(24日20時)的模擬顯示，「滯留鋒」南移接近台灣北部，「太平洋高壓」仍偏強(左圖)。美國(GFS)模式10天的模擬則顯示，「太平洋高壓」很強，「滯留鋒」在東海、華中以北，雖有「熱帶擾動」在菲律賓東方海面，距台甚遠(右圖)。兩模擬已有顯著差異，但皆顯示未來10天台灣難有可以紓旱的大量降水。