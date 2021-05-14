高雄熱近40℃！10縣市酷熱「下週二降雨率高」　熱帶低壓已登陸

▲「太平洋高壓」籠罩，全台持續酷熱。（圖／翻攝中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導

「太平洋高壓」籠罩，全台持續酷熱，南部上看39度。氣象局針對全台10縣市發佈高溫燈號。另外位於菲律賓南邊的熱帶性低氣壓，還來不及命名就已經登陸，目前減弱消散中。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，昨(13)日全台最高溫39.6度(高雄內門區)，南部已連10日達「高溫警示標準」(≧36度)。今日至下週一(14至17日)「滯留鋒」在東海、華中附近徘徊；台灣因「太平洋高壓」籠罩，各地為晴午後多雲、「炎如盛夏」，中午前後紫外線強、注意防曬。

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▲全台10縣市發佈高溫燈號。

各地區最高氣溫皆在36度以上，西半部各地區的最高氣溫更達37、38度以上，要多補充水分、防中暑；偶有局部短暫降雨，主要在山區午後。今日各地區氣溫：北部22至37度，中部23至38度，南部23至39度，東部22至36度。

最新模式模擬顯示，下週二至四(18至20日)「滯留鋒」南移至北部海面南北徘徊，台灣附近水氣漸增、大氣不穩定度提高，有局部短暫陣雨或雷雨，亦有較大雨勢的機率；尤其在午後。北台氣溫微降，各地仍偏熱。

▲今(14日)晨4時紅外線色調強化雲圖顯示，台灣上空雲層稀少，「熱帶低壓」來不及發展，登陸「民答那峨」，減弱消散中(左圖)。1時雷達監測顯示，台灣東半部沿海有零星回波消長(中圖)。4時累積雨量圖顯示，東半部有局部少量降雨(右圖)。（圖／翻攝中央氣象局）



至於下旬，東亞不僅有「滯留鋒」、「太平洋高壓」存在，又有「熱帶擾動」生成，而且彼此間有交互作用；由於大氣型態複雜，模式運算愈久，模擬的「不確定性」就比平常大。故不宜輕忽「科學極限」，錯誤認知「大氣可預報度」，遽然就對下旬甚至6月作岀「確定性」預測，還是耐心等待誤差較小的模擬吧！