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颱風有機會生成「如果來就解決旱象」　下波變天時間曝

▲▼午後雷陣雨。（圖／記者黃克翔攝）

▲外界盼「梅雨」替台灣解渴。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司總經理彭啟明表示，下周到下周末的確可能有颱風生成，但有喜有憂，如果來就解決旱象，但如果不來就讓梅雨季整個翻盤，梅雨季有颱風是很複雜的事情。對此，中央氣象局預報員官欣平指出，熱帶系統發展程度變數多，等時間近一點觀察；不過，近期受到高壓影響，熱帶系統直接影響機率低。

氣象局對13縣市發布「高溫資訊」，天氣晴朗炎熱，今天（16日）中午前後台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷為「紅色燈號」，有連續出現38度極端高溫的機率，請特別注意；南投縣近山區或河谷為「橙色燈號」，有38度極端高溫出現的機率；台北市、新北市盆地、嘉義縣市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣近山區或河谷及花蓮縣縱谷為「黃色燈號」，請注意。

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▼13縣市「高溫資訊」。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

官欣平接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今全台高溫都在31度以上，西半部普遍35度；降雨不明顯，午後有零星短暫雷陣雨；周一非常弱非常弱的鋒面接近，大台北地區午後不穩定度稍微多一點，有點零星降雨，但主要還是多雲。

官欣平說，周二、周三鋒面偏在北部海面，雲量增多，北部、東北部有局部短暫陣雨，午後山區局部短暫雷陣雨和最近相比稍微多一些；周四起恢復多雲到晴、高溫炎熱、降雨偏少的天氣。

彭啟明在「兩分鐘報天氣」提到，一直關心菲律賓東邊有沒有擾動生成，下周到下周末的確有機會颱風生成，但這是電腦模擬的颱風，各位還不用太過緊張，因為不確定性都很高。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

彭啟明分析，如果有颱風，有喜有憂，有時候它如果來就解決旱象，但恐怕沒那麼好掌握；如果不來就讓梅雨季整個翻盤了，結果不知道怎麼樣，變數就多了很多，梅雨季有颱風是很複雜的事情。

對此，官欣平表示，偏向菲律賓東側或南側海域環境適合熱帶系統發展，下旬熱帶系統出現機率提高，但比較隨機，掌握度較低，發展程度變數多，等時間近一點觀察；不過，近期受高壓影響，熱帶系統直接影響機率低。

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