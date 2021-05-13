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下周梅雨鋒面要往南靠近了　水氣更多「午後雷陣雨範圍會變廣」

▲▼午後雷陣雨。（圖／記者黃克翔攝）

▲下周二、三午後雷陣雨範圍變廣，除各地山區外，北部、東北部也有機會下雨。（圖／記者黃克翔攝）

記者賴文萱／台北報導

下周梅雨鋒面稍微靠近了！氣象局指出，明起到下周一各地大多為晴到多雲天氣，不過，下周二、三梅雨鋒面會稍微靠近台灣北部海面，台灣附近水氣稍增，午後雷陣雨範圍變廣，除各地山區外，北部及東北部都有機會下雨。

氣象預報員張承傳表示，今天到下周一，各地維持晴朗穩定、高溫炎熱的天氣，不過，午後雷陣雨範圍會比預期多，除各地山區外，大台北及東半部地區也可能出現局部午後雷陣雨。

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下周二、三由於梅雨鋒面南移靠近台灣北部海面，周圍水氣還會更多一點，午後雷陣雨範圍更廣，各地山區、北部及東北部都有機會出現雨勢。

至於氣溫方面，各地未來一周高溫普遍都在30度以上，西半部普遍可達34至36度，局部近山區平地易出現36度以上高溫。

▲▼彩雲颱風。（圖／中央氣象局）

▲▼彩雲颱風即將生成，未來潛勢路徑。（圖／中央氣象局）

▲▼彩雲颱風。（圖／中央氣象局）

另外，今年第3號「彩雲」即將形成。氣象局表示，位於菲律賓南邊的熱帶性低氣壓，12小時之內，也就是今晚就有機會變成颱風彩雲。其未來路徑由於離菲律賓陸地很近，預估今晚到明晨將登陸菲律賓陸地，之後又會減弱，生命期很短。

天氣粉專「台灣颱風論壇│天氣特急」表示，今年第3號「彩雲」即將形成，位於菲律賓東南方海域的熱帶性低氣壓，範圍非常非常小，跟台灣差不多大而已。後續在太平洋高氣壓壓制下，往菲律賓南部陸地前進，之後就會慢慢消散，對台灣「毫無影響」，成為颱風，也是個短命颱。

▲▼彩雲颱風即將生成。（圖／翻攝自天氣職人吳聖宇粉絲專頁）

▲▼彩雲颱風即將生成。（圖／翻攝自天氣職人吳聖宇粉絲專頁）

▲▼彩雲颱風即將生成。（圖／翻攝自天氣職人吳聖宇粉絲專頁）

天氣職人吳聖宇說，在菲律賓東南方的小低壓系統默默的發展起來，JTWC今天凌晨升格為TD-03W，JMA也升格為熱帶性低氣壓，並且發出颱風形成預警，不排除發展為第3號颱風彩雲。

吳聖宇表示，系統小果然還是比較容易發展，不過目前來看應該是會侵襲菲律賓南部，之後進入南海並且繼續趨向越南，範圍小且位置偏南，對台灣天氣沒有什麼明顯影響。

不過，這個時候有颱風發展似乎對梅雨並不是太有利，吳聖宇進一步解釋，尤其是後期如果進一步建立季風槽環境，就會更往颱風季的型態偏移，那麼後面的梅雨鋒面型態會不會明顯建立起來就值得觀察了。

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