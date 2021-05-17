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耕莘專校學生篩檢陽性！　100名師生自主健康管理2週

▲▼耕莘專校學生篩檢呈陽性。（圖／翻攝自Google Maps）

▲耕莘專校學生篩檢陽性，校方延長全校遠距教學時間。（圖／翻攝自Google Maps）

文／中央社記者沈佩瑤新北16日電

耕莘健康管理專科學校今天證實，新北市新店校區有學生篩檢陽性、但尚未確診，初步匡列3個課程約百名師生，要求他們居家自主健康管理2週，另也將延長全校遠距教學時間。

耕莘健康管理專科學校校長林淑玟今天發出公開信表示，接獲市府相關單位轉知，新店校區有2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的疑似個案，一名學生篩檢陽性。

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林淑玟在公開信中指出，校方尚未接到衛生局正式通知，但基於防疫，先通知全校教職員和家長，目前已依防疫規定迅速了解並追蹤個案情形，所有資訊校方皆清楚掌握中。

耕莘健康管理專科學校副校長黃秉炘晚間接受中央社記者電訪時說，這名學生尚未確診，經調查上週到校1天，共上了3堂課，初步匡列3個課程師生約百人，要求居家自主健康管理2週。

黃秉炘說，因近期疫情升溫，早已決議並公告自5月15日至23日，啟動全面課程遠距教學的防疫措施，針對今天有疑似個案訊息，正朝延長全校遠距教學時間的方向討論，不排除之後更進一步延長到學期末。

黃秉炘強調，外界誤以為是因為發生疑似個案才採遠距，事實上並非如此，而發公開信的目的，也是希望提醒師生，若有異常狀況都要趕快處理，不要掉以輕心。

新北市政府衛生局表示，若接獲中央通報有確診個案，就會立即啟動疫調，匡列接觸者採檢，同時通知環保局進行外圍清消，至於個案資訊，由中央流行疫情指揮中心統一公佈為準。

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