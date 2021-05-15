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獅子會員騙疫調！侯友宜說重話　新北漏夜開鍘「重罰30萬」

▲新北市長侯友宜視察國中教育會考考場防疫情形。（圖／記者林敬旻攝）

▲新北市長侯友宜。（圖／記者林敬旻攝）

中央社

新北市長侯友宜今天表示，獅子會成員在疫情調查時，隱匿疫情造成民眾恐慌，非常不應該，將依傳染病防治法重罰新台幣30萬元。新北市府衛生局晚間表示，將開單處分。

高雄出現首例2019冠狀病毒疾病病例，中央流行疫情指揮中心日前公布案1289病例，確診個案與獅子會群聚案相關，為先前確診者案1229的女兒。由於父親疫調時聲稱女兒在國外，才未被匡列。

新北市府衛生局今天深夜告訴《中央社》記者，已針對此案積極查證，初步調查，該案確診父親（案1229）聲稱孩子都在國外，因此新北衛生局無從匡列並進行後續相關措施。

▲侯友宜視察消毒。（圖／記者羅婉庭攝）

▲侯友宜視察消毒。（圖／記者羅婉庭攝）

衛生局說，該案女兒自行到醫院採檢，被確認陽性後，衛福部疾病管制署比對2起確診案，疫調才發現有親屬關係。

衛生局表示，經查明該案有刻意隱匿疫情調查事實，依傳染病防治法可處罰新台幣6萬至30萬元。已漏夜積極處理處分事宜，正在跑行政流程。

市長侯友宜今天稍早接受媒體聯訪時表示，獅子會成員在確診後隱匿疫情，後來女兒確診了，「造成人民的恐慌，這非常不應該」。

侯友宜說，已責成衛生局採最重罰30萬，絕不寬貸。

侯友宜也呼籲確診者，要配合疫調，把所有可能接觸的清楚交代，以利於堵住疫情，不要再度擴散。他強調，「要拜託大家，確診，我們很瞭解您的痛苦，也了解您在這一波疫情所受的傷害，但是我們必須要承擔起、面對疫調，要全力配合。」

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