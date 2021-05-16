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違反停業禁令不只1家　南警臨檢查獲3家娯樂場所業者假關門真營業

▲台南市警六分局於15日晚上8時至12時規劃擴大臨檢勤務進行複查，查獲2家業者仍繼續營業，另有1家業者大門上雖張貼停止營業公告，但店內仍有客人在內消費。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警六分局於15日晚上8時至12時規劃擴大臨檢勤務進行複查，查獲2家業者仍繼續營業，另有1家業者大門上雖張貼停止營業公告，但店內仍有客人在內消費。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因應國內疫情升高，中央流行疫情指揮中心15日宣布休閒娛場所應暫停營業，台南市政府要求視聽歌唱業、電子遊戲場業等17種易接觸傳染之營業公共場所自5月15日18時起至28日24時止暫停營業，市警六分局15日晚上複查時竟發現有3家業者違反禁令繼續營業。

▲台南市警六分局於15日晚上8時至12時規劃擴大臨檢勤務進行複查，查獲2家業者仍繼續營業，另有1家業者大門上雖張貼停止營業公告，但店內仍有客人在內消費。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警六分局指出，15日警方已先行聯繫轄內各公告應暫停營業之場所負責人，遵守市府公告相關規定，違者依傳染病防治法規定處罰，以防範發生大規模社區傳播。

▲台南市警六分局於15日晚上8時至12時規劃擴大臨檢勤務進行複查，查獲2家業者仍繼續營業，另有1家業者大門上雖張貼停止營業公告，但店內仍有客人在內消費。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警局長方仰寧，15日晚上6時30分，即召集市警局相關單位召開防疫會議，指示各分局應確實查察轄內娛樂場所，有無確實配合防疫政策暫停營業，並嚴防業者「假關門真營業」或「轉移陣地繼續營業」 。

▲台南市警六分局於15日晚上8時至12時規劃擴大臨檢勤務進行複查，查獲2家業者仍繼續營業，另有1家業者大門上雖張貼停止營業公告，但店內仍有客人在內消費。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警六分局於15日晚上8時至12時規劃擴大臨檢勤務進行複查，共計動員38名警力，複查57處營業場所，查獲其中2家業者仍繼續營業，另有1家業者大門上雖張貼停止營業公告，但店內仍有客人在內消費，警方蒐證後，將函送衛生局辦理裁罰。

▲台南市警六分局於15日晚上8時至12時規劃擴大臨檢勤務進行複查，查獲2家業者仍繼續營業，另有1家業者大門上雖張貼停止營業公告，但店內仍有客人在內消費。（圖／記者林悅翻攝，下同）

六分局長陳錦文表示，執勤員警除落實自身防疫管理，針對特定處所未落實市府所公告暫停營業等相關措施，將依違規事證函送衛生局辦理裁罰，並將指派調帶高手比照重大刑案隨時配合啟動疫調作業，以確保轄區人民安全，全力堵住疫情破口，另警方亦會持續查處假訊息，請民眾切勿傳遞未經中央流行疫情指揮中心發布之訊息。

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