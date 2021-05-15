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快訊／才被爆三峽將照辦千人大公祭！新北晚間急通知：一律取消公祭

▲新北市長侯友宜視察國中教育會考考場防疫情形。（圖／記者林敬旻攝）

▲新北市長侯友宜。（圖／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭、陳雕文／新北報導

中央流行指揮中心指揮官陳時中15日宣布雙北升為三級防疫警戒，昨夜激增180人確診，其中，台北市新增89例、新北市新增75例。新北市府晚間發出通知，即日起至5月28日取消公祭，家祭也限制人數。

根據新北市原本規定，婚、喪事被規定需實聯制、維持社交距離並消毒，但參與人數無上限，新北三峽某喪家仍決定於16日照常舉辦「千人大公祭」，轄區警分局將派出近300名警力到場盤查可疑人物，基層抱怨，「根本是群聚感染的防疫破口」。

據基層表示，「該喪家是三峽在地有頭有臉的大人物，先前就已經排定，於16日進行公祭，預計有2千人參加，因此三峽警分局不敢大意，規劃各路口警力並分配盤查任務，但如今疫情嚴峻，儘管長官有去跟喪家協調參與的人數，但當天依舊會破千人」。

新聞一出不久後，新北民政局於晚間發出通知指出，有鑑於新冠肺炎疫情嚴峻且病毒具高度傳播性，為免民眾因人潮聚集感染，新北市即日起至5月28日取消公祭，以確保民眾健康。

民政局指出，至家祭部分，板橋殯儀館甲級廳限50人、乙級廳限30人、丙級廳限20人、丁級廳限10人，各禮廳加強消毒、入內量測體溫、實聯制、梅花座，殯儀館一定會嚴守人流管制。

【前情新聞請看】

•疫情3級警戒！三峽照辦「千人大公祭」…維安警嘆：根本防疫破口

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