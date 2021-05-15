路透：台灣人過慣正常生活…180例確診嚇壞！　雙北民眾瘋搶物資　

▲台灣民眾瘋搶物資。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

台灣15日一口新增180例本土確診，台北市和新北市也宣布進入「三級警戒」至28日。消息一出，雙北民眾紛紛跑到超市、大賣場搶購物資，造成另一波群聚危險。外媒也報導了台灣的搶購潮，並指出，自疫情爆發以來，台灣從沒有封鎖過，「人民已經習慣了幾乎正常的生活。」

《路透》報導指出，自新冠肺炎疫情爆發以來，台灣近2400萬人口的確診數不到1500例，其中大部分是境外移入，因此近期的社區傳播病例遽增，讓台灣民眾感到非常恐慌，「儘管疫情在世界其他許多地方蔓延，但這座島嶼從來沒有完全封鎖過，民眾已經習慣了幾乎正常的生活。」

▲路透指出，台灣民眾已過慣正常生活。（圖／路透）



中央流行指揮中心指揮官陳時中15日宣布，雙北將在5月15日到28日實施區域型「第三級防疫警戒」，相關限制措施包含「外出全程佩戴口罩」、「停止室內5人以上，室外10人以上聚會」等。台北市長柯文哲也呼籲，民眾應盡可能待在家裡，學校也應採行遠距教學。

Taiwan tightens curbs after surge in domestic COVID-19 cases https://t.co/2hnbhiqcRL pic.twitter.com/C8shDiCPTe — Reuters U.S. News (@ReutersUS) May 15, 2021

財政部政務次長阮清華也向《路透》表示，新的防疫限制不適用於晶片製造重鎮新竹，也不太可能影響到半導體出口，當局也會持續關注市場反應。

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