案1346踏足！台中「東海商圈」現況曝　民眾口罩戴緊緊：趕快離開

記者鄧木卿、莊智勝／台中報導

新冠肺炎疫情全台大爆發，今（15日）新增本土180例，台中今年維持制今的「零確診」也宣告破功，新增一例本土案例「案1346」；今中市府公布足跡，多集中在東海商圈，《ETtoday新聞雲》記者下午3時許直擊東海商圈現場，發現路上雖然仍有人車，但行人口罩都戴緊緊，民眾受訪時也稱「可以趕快離開這裡，就趕快離開！」

▲台中東海商圈街道下午仍可見人車穿梭，但行人臉上已緊緊戴上口罩。（圖／記者鄧木卿攝）

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台中市府今緊急召開記者會說明確診個案，衛生局長曾梓展表示，案1346為本國籍29歲男性，近日無出國史，5月7日約22時自台中龍井租屋處回彰化老家，5月9日17時返回租屋處；於彰化老家曾接觸彰化確診個案（媽媽及姊姊），於5月13日出現頭暈、四肢無力、乾嘔、發燒等症狀，5月14日安排前往醫院採檢後確診。

▲案1346足跡曾去過四季精品百貨東海店、及愛迪達東海店。（圖／記者鄧木卿攝）

經公布足跡，案1346活動史多集中在台中東海商圈，還曾去過四季精品百貨東海店、愛迪達東海店、及全聯福中心台中東海店；今下午《ETtoday新聞雲》記者前往東海商圈實地探訪，發現午後的路上仍有人車經過，街道上並未特別空蕩，但民眾防疫意識已經抬頭，臉上口罩幾乎都戴得緊緊。

▲現場民眾接受採訪，表示「可以趕快離開，就趕快離開！」（圖／記者鄧木卿攝）

現場一名民眾接受《ETtoday新聞雲》採訪，坦言「可以趕快離開，就趕快離開！」民眾表示，知道確診者足跡集中在東海後，就不會在這裡停留太久，可以的話口罩也盡量不要拿下來，食物也會選擇外帶回家，盡量不要在室外逗留。

而案1346到訪過的愛迪達東海店今下午仍照常營業，業者透露，昨已有進行消毒，但未被要求停業，所以先繼續營業，至於細節則婉拒受訪說明；另同樣遭確診者到訪的四季精品百貨東海店今下午則進行提籃消毒，一樣照常營業，店長表示，平時就有在清消，目前等候衛生局公文，一旦政府有指示就會立即停業、全力配合防疫。

▼四季精品百貨下午進行提籃消毒，店內仍照常營業。（圖／記者鄧木卿攝）

▼全聯東海店今下午關門暫停營業。（圖／記者鄧木卿攝）

▼環保人員下午前往東海商圈進行消毒作業。（圖／記者鄧木卿攝）

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