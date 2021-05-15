暴增180本土「新北占75例」板橋、新莊確診最多　個案分佈地區曝光

▲今新增180本土個案縣市分佈（點圖放大）。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣今新增180例本土個案，中央流行疫情指揮中心晚間公布全國各縣市分佈，台北市以89例最多，其中51在萬華區，新北市75例，以板橋和新莊最多。另學生確診則分別在北投區、大安區、三重區和永和區。

根據指揮中心提供的資料顯示，今日確診個案68男112女，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日/採檢日介於今年4月23日至5月14日，居住縣市分別為台北市9例、新北市75例、彰化縣6例、宜蘭縣及桃園市各4例、台中市及基隆市各1例，而在年齡分佈，0-9歲有1人，10-19歲有3人，20-39歲有28人，40-59歲最多有88人，其次是60歲以上有60人。

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由於今新增180例本土個案，陳時中也宣布雙北進入三級警戒，停止室內5人、室外10人聚會，如違反相關家庭聚會和社交聚會規定，會重處6萬以上、30萬元以下罰鍰，另也停止所有宗教和社團活動，違規一樣重處6萬～30萬元。

截至目前國內累計230,809例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含225,026例排除），其中1,475例確診，分別為1,078例境外移入，344例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中（案1078、1079、1091、1092、1100、1101、1102、1105、1122、1153、1154、1183、1187、1222）；另1例（案530）移除為空號，確診個案中12人死亡、1,116例解除隔離、347人住院隔離中。

陳時中提醒，符合公費接種對象者踴躍接種COVID-19疫苗，接種COVID-19疫苗可以減少罹病、重症及死亡的風險，並可形成社區群體免疫力，降低疫情傳播機會。符合目前公費疫苗接種對象者，無須等候接種通知，接種前先上網或電話預約，並攜帶健保卡至接種院所施打，如無法預約，得攜帶身分證或其他身分證明文件等至接種單位接種。