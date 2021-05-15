台灣疫情衝微博熱搜！陸網酸「抗疫靠運氣」　PTT歎：這次嘴不回去

▲台灣疫情衝上微博熱搜。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

台灣本土確診案例今單日暴增至180例，與昨天相比增加6倍，同時行政院宣布雙北要提升第三級疫情警戒。關鍵詞「台灣疫情」立即衝上大陸微博熱搜，截止15日下午3點20分左右，共1.4億閱讀量，近86萬的網友參與討論。大多數網友擔憂驚呼，「台灣近段麻煩多，嚴重乾旱未得緩解，缺水斷電，現在疫情又大爆发。」

▲網友留言。（圖／翻攝自微博）

許多大陸網友擔憂表示，「一個抗疫主要靠運氣的地方運氣走到頭了，1年多過去了，一直掛在嘴上的各種完備SOP到要用了才發現全是臨時說的，記者發布會被問到具體措施時，根本沒有具體條文」、「台當局繼續當井底之蛙，苦的還是底層民眾 」、「沒普篩也能抓到180多，要麼是運氣好要麼就是基數太大，完全爆了……」。

也有網友酸，「台灣沒有疫苗，不做普篩，入境管控形同虛設，估計要步印度後塵了」、「都這樣了陳時中還在反對普篩說沒有必要，其實就是沒有普篩的能力，民眾都恐慌了，超市的貨架都被搬空了，為啥啊？因為根本不相信政府，事實證明政府也確實是不行」、「再不做普篩就不用做了，都群體免疫完了」。

▲行政院宣布雙北要提升第三級疫情警戒。（圖／ETtoday攝影中心）

隨後，台灣網友在PTT的Gossiping板上，以「台灣疫情上微博熱搜了」為題發文，他貼了一則微博連結寫道，「中國網友很酸，看不下去的就不要點了，說什麼我們沒有普篩就180，爆的很慘，巴啦巴拉的，唉唉唉，這次真的沒法嘴回去了，呱呱。」

不少人留言表示，「被酸活該吧，阿就真的疫情爆發」、「自己捅出破口的真的怨不得」、「還好，當初怎麼笑人，現在就加倍被笑回去，台灣政府還真輸了」、「被酸活該啊...當初我們是怎麼酸他們的？？」、「重點是還是自己捅出破口的， 怪誰？」、「真得無法反駁」、「去年我們看他們的戲，現在風水輪流轉而已 」。