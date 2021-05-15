家樂福最新限購令！「泡麵、水、衛生紙」每人限量　外送服務暫停

▲雙北進入防疫三級警戒，家樂福湧入搶購人潮，提出限購令。（圖／記者呂佳賢攝）

記者林育綾／台北報導

雙北即日起至5/28防疫警戒升級三級，各大量販超市、賣場湧入人潮搶購，除了實施「實聯制」及人流管制，也陸續祭出防疫相關物資「限購令」，目前除了好市多、愛買、大潤發有限購外，家樂福今（15）也宣布，泡麵、麵條、罐頭每人限購2組；水每人限購一箱、衛生紙限制1袋。

家樂福表示，爲了因應目前人潮搶購狀況，避免發生供貨不及斷層等問題，全台家樂福量販超市、頂好超市、Jason’s，將採取限購措施，「民生物資」方面：泡麵、麵條、罐頭每人限購2組；水每人限購1箱，衛生紙每人限購1袋；而「防疫物資」上，口罩每人限1盒，酒精、洗手乳、漂白水，消毒液等消毒用品，每人限2瓶或2盒。

▲家樂福啟動人流管制、實聯制。（圖／記者姜國輝攝）



在家樂福「外送服務」部分，暫停提供當日配，也暫停台北市、新北市外送平台服務；「線上購物」方面，僅接受信用卡一次付清，暫不提供貨到付款、到店取貨，也暫時不提供到貨指定時段；若遇缺貨則將取消該商品出貨，恕不另行通知；同時限制防疫商品最大購買量，並停止線上購物相關特別活動安排。

▲家樂福貨架被掃空。（圖／記者湯興漢攝）

而好市多則針對衛生紙、口罩等用品，每人限購1串、1盒，其他的防疫相關商品，也會在價格牌上註明限購資訊。愛買量販在酒精、口罩、衛生紙等用品，每人限購1件；水、泡麵、罐頭等民生物資每人限購3件。大潤發則提出泡麵、罐頭、水、衛生紙、酒精、口罩，每人限購2組。

▲新北市板橋區全聯文聖店民眾搶購物資。（圖／記者許靖騏攝）

另外全聯福利中心表示，目前比照中元、颱風商品庫存量，已超前佈署將民生相關用品庫存量拉高3至4倍，貨量十分充足，只因目前門市湧入大量消費者購物，店員補貨不及，以至於貨架較空，呼籲消費者請勿恐慌性囤貨，賣場會盡力補貨，並請物流視各門市狀況，將每天一次配送頻率調高成一天最高3次，以全力滿足消費者購買需求。另請消費者進入賣場要戴口罩做好防護，保護自己也保護別人。

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