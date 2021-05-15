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好市多、愛買、大潤發祭限購令！量販超市「防疫升級懶人包」

▲▼新冠肺炎疫情升溫，雙北進入防疫三級警戒，民眾再度湧進賣場採買物資，家樂福新店安坑安康二店。（圖／記者湯興漢攝）

▲雙北防疫三級警戒，民眾再度湧進賣場採買物資，許多賣場貨架被掃空。（圖／記者湯興漢攝）

記者林育綾／台北報導

雙北即日起至5/28防疫升級三級，各大量販超市賣場也將防疫措施提升，除了佩戴口罩外，目前全聯、家樂福、好市多、愛買、大潤發、頂好等皆有「實聯制」；4大超商也陸續實施。另外在防疫用品和物資，目前好市多、愛買、大潤發等也提出「限購令」，讓每位消費者都有機會買到。同時呼籲，由於賣場並未在此次警戒關閉的範圍內，因此「都會正常營業」。

量販超市、賣場

▲▼新冠肺炎疫情升溫，雙北進入防疫三級警戒，民眾再度湧進賣場採買物資。（圖／記者張舒芸攝）

▲全聯實施實聯制，店內將控管100人入內。（圖／記者張舒芸攝）

►全聯

配合雙北實施實聯制，消費者進店消費於入口處需掃描QR CODE填寫基本資料，若沒有攜帶手機也需填寫紙本登記表，包含姓名、電話與到店時間等，另相關配送人員進店也需填寫登記表。

全部門市已暫停所有試吃、試飲活動活動，有販售阪急現烤麵包的門市，於上架前完成裝袋作業；另暫停開放顧客使用廁所與微波爐，顧客休息區也暫停開放，而收銀人員加戴白色橡膠手套，門市每隔4小時會用漂白水擦拭全部賣場，如手推車、購物籃、收銀區等，另會視來客數或使用頻率增加清潔次數。

目前全聯並未提出限購令，但鼓勵民眾用多少買多少，同時商品庫存量已提早拉高4倍，門市也會盡力補貨，以滿足消費者購買需求。

▲新冠肺炎疫情升溫，雙北進入防疫三級警戒，民眾再度湧進賣場採買物資，圖為大潤發現況。（圖／記者林敬旻攝）

▲家樂福目前限買1瓶酒精。（圖／記者林敬旻攝）

►家樂福（14:20更新）

家樂福全台各門市包括量販、超市、頂好超市、Jason’s分店，即日起開始實施「實聯制」，只要掃描QR Code從LINE系統快速進行登記，並選擇身份為賣場訪客或洽商訪客，按下同意後再填寫姓名、電話、逛哪間門市店名、共幾人一起到訪。

在限購部分，因應目前人潮搶購狀況，避免發生供貨不及斷層等問題，全台家樂福量販超市、頂好超市、Jason’s將採取民生物資限購措施：泡麵、麵條、罐頭每人限購2組；水，每人限購一箱。

同時暫停提供暫停台北市、新北市外送平台服務，也暫停當日配服務。

「線上購物」部分，僅接受信用卡一次付清，暫不提供貨到付款、到店取貨，暫不提供到貨指定時段；若遇缺貨則將取消該商品出貨，恕不另行通知，同時限制防疫商品最大購買量，也停止線上購物相關特別活動安排。

►好市多

好市多即日起實施實聯制，而在限購部分，針對衛生紙、口罩等用品，每人限購 1 串、1 盒，其他的防疫相關商品，也會在價格牌上註明限購資訊。

►愛買

愛買量販在全台15門市即日起執行實聯制，顧客進賣場前須填寫個人資料和聯絡方式，或用手機掃描QRCODE填寫資料。另外即日起實施「防疫關鍵性商品限購」，包含酒精、口罩、衛生紙等用品，每人限購1件；水、泡麵、罐頭等民生物資每人限購3件。

►大潤發

大潤發配合政府實施實聯制，進入賣場前必須透過QR Code掃描填寫，資料於28天後主動銷毀。另外在物資限購部分，水、泡麵、罐頭、衛生紙、酒精、口罩，每人「限購2組」。

▲▼新冠肺炎疫情升溫，雙北進入防疫三級警戒，便利商店實聯制 物資充足沒缺貨。（圖／記者姜國輝攝）

▲超商實聯制。（圖／記者姜國輝攝）

4大超商

相較於量販超市，便利商店目前貨量充足。而在防疫措施上，消費者除了進入商店必須佩戴口罩；目前7-ELEVEN、萊爾富在雙北已實施「實聯制」，而全家、OK mart也研擬實施中。

萊爾富

萊爾富自即日起，於雙北地區門市全面實施「實聯制」登記，消費者進入超商時，可利用手機掃描門市入口海報上的QR Code，即能快速完成「實聯制」登記；未攜帶手機者，則以紙本方式進行登記。在資安與個資的使用規範，符合政府實聯制之政策，相關個資保留28天後即會刪除，僅供疫調或公共衛生需求之使用。

7-ELEVEN

7-ELEVEN雙北區域內門市撤除座位區、停止販售自助區食品、雙北門市啟動實聯制。而全台門市暫停開放洗手間，已暫停舉辦實體活動，並取消試吃、試飲活動。呼籲消費者進入門市必須配戴口罩以符合政府防疫規範、避免觸法，將持續積極配合中央疫情指揮中心防疫規範，滾動式調整防疫作法。

▲▼新冠肺炎疫情升溫，雙北進入防疫三級警戒，便利商店實聯制 物資充足沒缺貨。（圖／記者姜國輝攝）

▲便利商店目前物資充足。（圖／記者姜國輝攝）

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