北市備妥6428房防疫旅館應戰　柯文哲掛保證：能量夠

記者陳家祥／台北報導

行政院15日上午召開記者會，宣布調高防疫層級，台北市、新北市調整為三級警戒，時間為5月15日到28日。面對疫情升溫，大量醫護人員出勤的狀況下，防疫旅館的需求再度增加，市長柯文哲說，北市防疫旅館能量夠，但之後還會持續增加。

▲北市防疫旅館能量充足。（圖／記者李毓康攝）

根據北市觀光傳播局統計，北市防疫旅館目前為103家、可提供6428間客房；申請中的防疫旅館則有2間。另外，有備援旅館1間，其他備援部分尚在評估中。

中央流行疫情指揮中心15日宣布，新增180例本土個案、5例境外；其中在本土個案方面，已經宣布實施三級警戒的台北市有89例、新北市則有75例，創下新高紀錄。

由於疫情升溫，外界也關注北市的防疫旅館是否會再增加？對此，柯文哲表示，防疫旅館按照需求量調控，「一般來講，住房率達到60％就增加，北市防疫旅館能量夠，這沒問題」。發言人陳智菡補充，防疫旅館會先增加200床左右，未來還會持續增加。

副市長黃刪刪則表示，防疫旅館增加的部分是因應疫情大量，大量的話會增援，一些防疫旅館備援機制做調配，先增加200床，今天會再增加備援防疫旅館，讓台北市在這次疫情相對比較多的狀況下，還有調配空間。