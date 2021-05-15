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銘傳學生「南下進香」確診！往返基、桃通勤　傳染期間上過1堂課

▲▼銘傳大學在臉書貼出桃園校區有學生確診新冠肺炎。（圖／翻攝自銘傳大學臉書）

▲銘傳大學在臉書貼出桃園校區有學生確診新冠肺炎。（圖／翻攝自銘傳大學臉書）

記者李宜秦／台北報導

銘傳大學傳出學生有確診新冠肺炎，臉書官網指出，確認桃園校區一名學生確診，該名同學為通勤學生，並未住宿校內外宿舍，目前已就醫治療。銘傳大學證實，確診學生為大四男大生，他曾經南下參加進香團，平時是從基隆通勤到桃園上學，不過課程不多，在可傳染期間僅上過一堂通識課，同堂同學均已自主健康管理。

銘傳大學表示，該名學生在南下進香時，曾與確診者同車，因此染疫，校方也於臉書發文指出，學校已掌握並通知相關同學，在家做好自主健康管理。請同學們安心，不要轉傳未證實的謠言，並依規定時間進行遠距上課。

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銘傳大學宣布，所有課程自5月17日至30日，為期兩週採遠距教學模式，並依政府規定及疫情發展做滾動式修正。

銘傳大學桃園校區

▲銘傳大學學生確診。（圖／資料照）

銘傳大學防疫措施：
1.本校所有課程自5月17日至30日，為期兩週採遠距教學模式，並依政府規定及疫情發展做滾動式修正。授課教師請自行規劃數位教材，如有任何問題，教務處將全力協助處理。線上操作說明可至「銘傳大學MCU 資訊網路處知識庫—Teams懶人包」查詢 https://reurl.cc/pmOmRd。

2.大四畢業考採彈性評量作法，授課教師將於教學平台或遠距課程上公告。

3.圖書館自5月15日下午12:00起全面閉館。

4.校內餐廳含超商，一律外帶用餐，禁止內用。

5.台北、基河、桃園、金門校區將進行全面性消毒工作。

6.第三級警戒期間，外出全程佩戴口罩、避免不必要移動、活動或集會。

7.防疫期間相關課程訊息請注意學校公告。
防疫專區：https://web.mcu.edu.tw/zh-hant/content/containment

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