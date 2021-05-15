台東針對八大場所防疫聯合稽查　不配合直接開罰最重勒令停業

▲▼台東縣政府再次針對市八大場所進行夜間聯合稽查暨防疫宣導，要求業者配合防疫政策，落實防疫措施。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為防範新冠肺炎社區感染，台東縣政府14日晚間再次會同縣警察局、消防局、衛生局及環保局針對市區內八大特殊行業場所進行夜間聯合稽查暨防疫宣導，並要求業者配合當前政府防疫政策，勸導消費者戴口罩、勤洗手等相關防疫措施，並針對消費者進行量測體溫，店內也應定期消毒及清潔，在必要時也可以配合政府政策，暫時停止營業。

中央流行疫情指揮中心14日公布國內新增29例本土COVID-19確定病例，台東縣政府自5月11日起至6月8日共4週，將疫情警戒工作與中央、雙北政府同步提升至第二級－「出現感染源不明之本土病例」。此次針對高感染風險場所電子遊戲場、網咖及視聽歌唱業進行防疫宣導，財經處表示，若不配合或落實者則將直接開罰，最重將勒令停業，呼籲民眾及業者應配合防疫作業，否則依傳染病防治法處三千至一萬五千元罰金。

另衛生局也要求業者場所應維持社交距離、全程配戴口罩/使用隔板，並建立實聯制，執行體溫量測、手部消毒、環境清消、人流管制、總量管制等防疫措施，倘若在屬密閉空間之室內飲酒、唱歌消費時，應至少保持1.5公尺以上安全社交距離，並同時做好消毒、清潔之動作，如無法前述措施，將要求該場所暫停營業。

台東縣政府再次呼籲，目前為防疫嚴峻時期，為避免群聚傳染的可能性，仍請業者、商店及民眾與縣府共同努力，配合及遵循防疫措施，保護自己也保護他人，一同加強落實防疫宣導，提升民眾防疫意識及自主健康管理的重要性，由大家攜手克服挑戰，共同嚴守社區防線。

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