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醫護大夜忙救OHCA「8小時沒喝水」　他被貓抓傷等10分鐘：我也很痛

▲彰化喜宴3人確診，百位民眾半夜湧急診快篩。（圖／民眾提供）

▲近來急診室外常湧入大批篩檢人潮。圖為部立彰化醫院，與本文無關。（圖／民眾提供）

記者曾筠淇／綜合報導

「你有時間可以等超過10分鐘並寫紙條，恭喜你，你至少不會死！」一名高雄醫護人員發文表示，她今天值大夜班，因為戶外檢傷區一直有人在等待，所以她已經8小時沒喝水，也完全沒去上廁所。然而，在忙碌之際，居然還有人寫紙條抱怨自己已經等了10分鐘，而醫護人員完全不理人；事後，她經由同事得知寫紙條的人只是「被貓抓傷」，讓她更是無奈。

這名醫護人員在臉書上發文表示，她日前值大夜班、負責檢傷，由於戶外檢傷站的患者一直來，有等Covid-19篩檢的，也有等抽血打點滴、等防疫計程車的，因此，她已經8個多小時沒喝半滴水、沒去上廁所，而身上的衣服從頭到尾都被汗水浸溼，「從沒乾過。」

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她說，當有OHCA（到院前心肺功能停止）的患者進院，因為隔離房幾乎都有人，所以醫師只能在戶外on endo（插管）和CPR，幸運的是，在一片黑暗中，還有好心的EMT（社團法人中華緊急救護技術員協會）幫忙拿照明燈照亮視線。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook）

▲紙條內容令人心寒。（圖／翻攝自Facebook）

此時，她話鋒一轉，說後來好不容易有間急診隔離病房，大家都忙著CPR，待急救結束後，她走回戶外檢傷站卻看到一張紙條。紙條上寫道，「防疫期間大家都忙，但你們會不會太離譜？我坐在這10分鐘有，你們醫護人員理都不理？只有一位值班嗎？其他病人不用先問、處理嗎？他們痛！我不痛嗎？我也很體諒你們！但實在太誇張！」

而後，她透過其他同仁得知，寫紙條的人只是貓咪抓傷，因此忍不住直呼，「你有時間可以等超過10分鐘並寫紙條，恭喜你，你至少不會死，但那個OHCA病人1秒鐘都不能等！」她坦言，急救室只有3個護理人員，第4個醫護人員同時在另間隔離急救室處理呼吸喘的患者，她已經將大夜班超過一半的護理人力抽出來了，但還是相當吃緊，所以「就是請你等吧！」

貼文一出，不少網友也留言回應，「你們很棒哦！尊重跟相信你們的判斷」、「他應該看看醫護人員跑到浮滿青筋和瘀青的腿」、「辛苦了！多休息！也謝謝你」、「體諒？他懂什麼叫體諒嗎」、「還有能力寫這種文，只是刷存在感吧」、「看不到大家都在忙嗎」、「有沒有想過別人都要死了」。

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