醫點名「政客攪局」致疫情崩壞：未來必將受到公評

▲台灣首批AZ新冠肺炎疫苗於3月22日才開始施打，行政院長蘇貞昌帶頭率先接種，已經落後世界各國很多。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

台灣疫情如此嚴峻，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中的第3個敗筆，則是疫苗採購政策。根據「彭博社」發布的4月「全球抗疫韌性排名」，台灣從第4名下降到第5名，主因正是「疫苗施打進度不夠快」，嚴重落後其他國家。

面對本土新冠確診案例大爆發，5月12日，總統蔡英文在民進黨中常會前發表談話，呼籲國人不要恐慌，強調醫療系統和防疫物資都相當完備，但她的安撫行動卻沒能抑制全民恐慌，依然有大批民眾到大賣場「搶糧」。

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此外，恐慌的民眾也開始搶打疫苗，5月13日單日施打英國ＡＺ疫苗的人數創下新高，共有21394人；14日更增加為32351人，再寫歷史。蔡英文雖再次呼籲團結防疫，並保證「台灣向國外訂購的疫苗，6月後就會進入分批交貨」，且第一波國產疫苗，預計7月底可以開始供應。

但本刊調查，早在4月中旬，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥就宣稱「美國莫德納（Moderna）疫苗將於5月到貨」，不過5月初，衛福部次長薛瑞元卻改口「希望6月以前可以收到第一批」。只是，由於蔡政府的「疫苗信用」已經破產，這一切仍在未定之天。

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雖然截至5月14日止，共有186149人施打疫苗，但也僅占全台總人口的0.78％。其中的主因之一，要歸咎蔡政府之前「疫苗跳票」的黑歷史。

一名資深醫界人士氣急地說，台灣的疫苗政策資訊長期不透明，「未來願不願意？能不能再向國外購買疫苗，仍然是個謎！」他認為，如果去年9月衛福部透過東洋買到美國輝瑞（Pfizer）疫苗，疫情不致惡化至此，當初從中攪局的政客，未來必將受到公評。

立委高虹安分析，如果不包含未來的國產疫苗，盤點目前台灣洽購到的疫苗，只有近2千萬劑，就算全部到位，以每人施打2劑推算，國人施打率還不足5成，「政府避險政策務必國產研發和國外疫苗雙管齊下。」前台大感染科醫師林氏璧則在臉書粉絲頁表示，目前已有「混打」不同新冠疫苗的相關實驗，或許未來也會是其中的選項之一。

▲去年台灣東洋藥品控訴在爭取德國BNT疫苗授權時遭政府攪局，如今台灣疫苗嚴重缺貨，該公司17日也傳出員工確診的消息。

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