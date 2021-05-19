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北市酷課雲4年預算增至1160萬！還是當機　美女議員曝搞烏龍原因

記者黃翊婷／綜合報導

雙北地區17日宣布高中以下學生全部停課，改採線上教學方式進行遠端學習，卻導致「酷課雲」系統負載過量，開放首日就大當機。台北市議員許淑華18日在臉書PO文質疑，酷課雲的經費從2017年只有480萬元，到2021年已增加至1160萬元，「難道都沒有進行系統壓力測試？花1000萬元搞這個烏龍，到現在還要用分流方式才能登入！」

▲▼0409台北市議會,台北市議員許淑華。（圖／記者李毓康攝）

▲許淑華抨擊台北市教育局反應慢半拍。（圖／記者李毓康攝）

許淑華在PO文中提到，台北市政府17日很自信喊出要使用酷課雲「停課不停學」，結果卻發生系統當機登不進去的災情，而大當機的原因是系統上線入口有「30秒500人」的限制，如果超過就會當機，因此教育局緊急宣布採取分區分流的方式處理，「但這個人數限制在宣布停課不停學前不知道嗎？大當機顯然是教育局缺乏評估的結果。」

許淑華接著表示，酷課雲的經費從2017年只有480萬元，到2021年已增加至1160萬元，這段期間不知道有沒有進行過系統壓力測試，「花1000萬元搞這個烏龍，到現在還要用分流方式才能登入！」況且去年受到疫情影響，線上學習需求便大幅上升，網站瀏覽人次累計將近4000萬，「教育局根本是後知後覺，早該做壓力測試，不然經費一年比一年多，花到哪去？」

▲▼台北酷課雲 。（圖／台北市教育局提供）

▲台北酷課雲 。（圖／台北市教育局提供）

另外，許淑華坦言接到一名媽媽陳情，說是家中有3名小孩，但電腦只有一台，難不成要再買兩台電腦才能進行線上教學，詢問校方得到的答案卻是一句「沒辦法」，而經過調查，發現教育局曾行文各學校，表明經濟弱勢學生或是家中兄弟姊妹需共用載具的學生，都可以向學校專案無償申請借用，結果還發生這樣的事。

「備足資源給予學生適當協助本是教育局的責任，但家長們根本不知道原來可以向學校借用設備，這是缺乏溝通的結果。」許淑華直批，教育局停課不停學的超前部署令人失望，並希望教育局立即發公文給各學校加強說明，以免類似狀況再度發生。

#台北停課首日 #酷課雲大當機 #花一千萬搞烏龍 #教育局的超前部署令人失望 台北市昨天很有自信的喊出要用酷課雲「停課不停學」，然而今天一早就收到系統當機登不進去的災情，經過我瞭解後，酷課雲根本是...

許淑華Hsu Shu-Hua 發佈於 2021年5月18日 星期二

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