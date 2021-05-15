快訊／人犯發監作業全面喊卡！北檢5／28前不開庭　入監暫緩

▲台北地檢署決定28日前暫停一般案件開庭與人犯發監作業 。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

新冠肺炎肆虐，雙北市成為史上首度被中央列入3級疫情警戒的地區，有天下第一署之稱的台北地檢署，緊鄰疫情熱點萬華區，也是民眾進出頻繁的重要機關，檢察長林邦樑15日下午召開緊急應變會議，到5月28日前，非必要的開庭傳喚、發監，一律通知取消，現行犯移送也以視訊為主，各類搜索約談專案原則上也要暫停，避免或至少減少人員在北檢逗留時間。

司法機關調查案件，為了釐清案情，傳喚當事人、證人出庭說明是重要步驟，通常檢察官會在2周前發出傳票，通知相關人員定期出庭，讓民眾能有多點準備時間，不過這次雙北疫情突然升高，早已發出的傳票來不及收回，北檢緊急開會決定，要通知民眾取消5月28前的開庭，如有民眾對自己收到的傳票有疑慮，可直接打電話到北檢詢問。

除了偵查中案件開庭外，北檢另外決定，新收執行入監人犯部分，一樣是除非必要，暫停傳喚、發監；因曾染有毒癮需定期報到的民眾，在防疫期間原則不進行採尿，由觀護人以電話約談。

另外拘捕或通緝到案的人犯，依2020年製作的「因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫期間辦理拘捕通緝到案人犯或被告作業流程圖」辦理，如酒駕等現行犯，視個案決定是否要立即移送，或者由檢察官以視訊方式訊問，即使需要移送北檢，也盡可能隨到隨問，減少人員留置北檢的時間。

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