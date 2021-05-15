17歲少年社群大賣「喵喵」毒包　釣蝦場2人落網一收押一收容

▲屏東縣內埔警方查獲林男涉嫌販毒咖啡包 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

徐姓少年利用社群媒體販售「喵喵」毒咖啡包，內埔警分局獲報佈線查緝，在釣蝦場將他逮獲，查扣100包毒咖啡包，循線在汽車旅館逮捕他的上手；警方追查發現他們企圖利用即將到來的暑假大賺一筆，訊後依毒品危害防制條例分別移送法辦，林男經檢方聲押獲准，徐姓少年則被法官裁定收容，擴大追查。

內埔警方說，根據食藥署公布的「濫用藥物檢驗通報系統」調查報告，「合成卡西酮」類毒品屬中樞神經興奮劑，而俗稱「喵喵」的甲基甲基卡西酮(Mephedrone)即屬是類新興毒品，大多以咖啡包的方式呈現，使用者除會有心悸、痙攣、血壓上升、嚴重的血管收縮，也會出現幻覺、攻擊性、暴力自殘等行為。

內埔警分局日前執行網路巡邏時，發現在社群媒體上有民眾疑用暱稱販賣毒品情事，經深入追查發現確有其事，遂報請屏東地檢署檢察官楊士逸指揮偵辦，於14日於屏東市的某間釣蝦場逮捕17歲徐姓少年，後並在某汽車旅館逮捕21歲林姓上游嫌犯，查扣毒品咖啡包100包（市值6萬元）。

內埔警方呼籲，摻入三級毒品喵喵的咖啡包，由於成本低、製程簡便，迅速流通於網路及夜店。由於進入6月畢業潮及暑假，為避免莘莘學子染毒，期前各警察機關無不卯足勁追查藥頭，避免新生毒品人口。

局長李文章為避免毒品侵入校園，更早已指示各分局強力緝毒，內埔分局查獲百包咖啡包，希望能遏止年輕學子染毒，並持續追查更上層藥頭，落實第二期新世代反毒策略減供給、降低初犯及斷人流的政策目標。

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