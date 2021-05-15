網傳消毒藥劑非常毒　蔡英文駁「假訊息」：讓民眾恐慌非常不應該

▲蔡英文駁斥假訊息。（圖／翻攝蔡英文臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

國內疫情增溫，國軍出動化學兵進行大規模消毒，未料網路上卻出現流言「化學兵群消毒藥劑非常毒」，造成許多人擔憂。對此，總統蔡英文出現澄清，也抨擊這樣的假訊息非常不應該。

網路流傳，「今天晚上務必將家中的門窗關緊，尤其是陽台的窗，因為新北市與台北市在星期五和星期六兩天，會有陸軍化學兵群來進行全面消毒，什麼時候消毒到哪裡無法預知，所以請大家這兩天都要謹慎，這兩天也不要買路邊攤或事面對馬路邊開放式廚房的餐飲及食物，因為化學兵群的藥劑非常毒，不知該店家在消毒後，是否有仔細清潔，請大家這三天吃外食要小心謹慎」。

蔡英文14日晚間透過臉書嚴正澄清，陸軍化學兵群是接受指揮中心及縣市政府提出的需求，協助在有疫情的地點進行消毒。所使用的消毒藥劑，是1比50的稀釋漂白水，對人體沒有直接傷害，並能充分發揮消毒作用。

蔡英文強調，疫情當前，類似這樣的錯假訊息實在非常多。不論動機如何，這造成了民眾恐慌，讓防疫團隊必須付出更多心力解釋、善後，實在非常不應該！

國防部駁斥，這是網路假信息，惡意指控化學兵所使用的消毒藥劑具有毒性。國防部強調，陸軍化學兵所使用的消毒藥劑為1:50的稀釋漂白水，主要功能在殺菌，對人體沒有直接傷害。