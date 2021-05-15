楊志良批防疫不力：應該要下台！　陳時中「11字」淡定句點

▲陳時中面對楊志良「應該要下台」，淡定句點對方。（圖／記者湯興漢攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站月初曾報導《楊志良批「政策錯誤」才害華航案 陳時中：評論可以，但不能說錯誤》，本土疫情升溫，前衛生署長楊志良忍不住多次開批，14日再度指名中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中防疫不力，才導致這波嚴重的疫情，直呼「應該要下台」。陳時中聽到後，則是淡定11字回覆，直接句點楊志良。

楊志良先前就曾砲轟華航諾富特飯店群聚案件，說諾富特群聚比部桃事件嚴重太多，是「政策上的錯誤」沒有針對機組人員進行部署，直言陳時中「做錯事了」。隨著本土案例不斷爆發，疫情越加嚴峻的情況下，楊志良相當不滿，再次批陳時中防疫不力，讓老百姓倒楣，點名要陳下台以示負責。

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就有記者在14日記者會上提到這件事，對此，陳時中只表示「他喜歡講話，我們聽聽就好」，淡定11字回覆直接句點楊志良。

台灣一週內爆出3起本土群聚案，累積64名確診病例，陳時中坦言，現在「有幾把火燒得非常旺」，萬華出現疫情多地、多點爆發，是可以預期的情況，但因為該地接觸太頻繁，且戴口罩自我保護力非常低，所以能互相傳播的可能性也變高，當務之急就是積極把染疫的人找出來、隔離開來。