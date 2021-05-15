開車用安全輔助駕駛　「雙手沒握方向盤」最高開罰2萬4

▲今年4月13日，國3北向195公里撞擊工程車輛事故。（圖／高公局提供）

記者賴文萱／台北報導

根據高公局統計，今年截至5月6日，單就國道施工車輛共發生23件遭撞事故，過半數（13件）肇事車輛為配備有安全駕駛輔助系統、車齡約為2年左右的新款車種。就相關事件分析，高公局研判可能因駕駛人過度仰賴安全駕駛輔助系統而未注意前方路況，以致未及煞停而肇事。

隨著車輛科技與時俱進，越來越多新車配備安全駕駛輔助系統。不過，今年截至5月6日，單就國道施工車輛共發生23件遭撞事故，造成17人受傷，其中2人為高公局現場作業人員，而肇事損壞賠償金額最高達600萬元。

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經高公局分析，上述23件事故中，過半數（13件）肇事車輛為配備有安全駕駛輔助系統、車齡約為2年左右之新款車種；發生時間均為視線良好之白天時段。

另以日前曾發生駕駛人開啟安全駕駛輔助系統，而撞擊翻覆於國道之廂型貨車事故，高公局研判上述事故可能因駕駛人過度仰賴安全駕駛輔助系統而未注意前方路況，以致未及煞停而肇事。

▲今年6月1日，國1南向268.4公里撞擊翻覆貨車事故。（圖／高公局提供）

高公局表示，安全輔助駕駛系統僅為輔助功能，儀器判斷仍有盲點，仍應注意路況專注駕駛，前述配備有安全駕駛輔助系統車輛撞擊施工緩撞車輛事故之肇因，絕大多數為未注意車前狀態（10件），研判駕駛人恐因開啟駕駛輔助系統而疏於注意前方路況。

根據法規，若駕駛時雙手離開方向盤可依「道路交通管理處罰條例」第43條第1項第1款「…，或以其他危險方式駕車」，處以新台幣6千到2萬4千元罰鍰。

高公局呼籲，駕駛人即使開啟安全駕駛輔助系統，行駛中雙手仍需緊握方向盤、專注駕駛，以在緊急狀況時，採取適當反應，確保他人與自己用路安全。

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