太愛足球才被「閃電劈死」　男孩暴風雨中猛練習！遭瞬間雷擊身亡

▲一名男童冒雨踢足球竟被閃電劈死。（示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

記者張寧倢／編譯

英國西北部蘭開夏郡（Lancashire）一名9歲男童11日下午5時在足球場上奔跑踢球，當時天空下起了一場大雷雨，男童仍然風雨無阻地繼續訓練，沒想到，緊急救難人員卻接獲通報有兒童受傷，目前初步認定男童是遭到閃電擊中，送醫後不治身亡。

根據BBC報導，蘭開夏郡布萊克浦（Blackpool）11日下午5時剛過，便下起了一場暴風雨，更伴隨著閃電雷擊，然而，不久後緊急救難單位接獲報案，當地一處足球場有兒童受傷，急救人員到場後發現，一名9歲男童傷勢嚴重，送醫後仍不幸死亡。

報導指出，男童參加了青少年足球俱樂部「Spirit of Youth Junior FC」的私人輔導課程，當天有3支俱樂部的足球隊原訂的晚間訓練，也因為大雷雨而取消。據警方說法，雖然調查仍在進行中，但目前初步認定男童是被閃電擊中而亡，已經通知家屬協助處理相關事宜。

警長康諾頓（Nick Connaughton）表示，這是一個災難事件，在悲傷與痛苦的時刻，警方將全力支持與陪伴死者親友。足球俱樂部秘書帕克（Daniel Pack）表示，整個俱樂部都沉浸在悲傷之中，並向男童家屬表達最深切的哀悼。

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