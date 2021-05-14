搶空位翻欄杆糗了！妹子一跳「下面卡住」倒栽蔥　炸出魔性笑聲

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者詹雅婷／綜合報導

英國30歲女子妮可梅多（Nicole Meadows）7日來到一間露天酒吧用餐，期間發現2名站在欄杆外頭的女子試圖翻越入內佔據空座位，但卻是雙雙失敗，親眼目睹其中一人下身被欄杆卡住、一人直接倒栽蔥掛在欄杆上，這一幕當場讓在場民眾忍不住笑噴。

綜合每日星報等外媒報導，事發於大曼徹斯特地區城鎮羅伊登（Royton），2名女子結伴前來酒吧，灰衣女先是企圖直接跨過欄杆，但腳當場卡住，只能一手扶著用餐桌椅撐住，試著靠自己的力量掙脫。不過這一切還沒完，另名粉衣女子見狀隨即靠上前，雙手撐在欄杆上一跳，卻因為牛仔褲被卡住，整個人倒栽蔥倒掛在欄杆上。

▲英國2名女子試圖翻越鐵欄杆，最終雙雙失敗。（圖／翻攝自YouTube）

這段過程讓在場的人忍不住笑出來，一名好心人隨即上前幫忙，把灰衣女救下來，最終粉衣女則是在灰衣女和另一人幫忙之下，重新站回地面。依據影片，粉衣女最後還大喊「我的妹妹受傷了啦」。

店家表示，當時店內客滿所以就把大門關上，不過外頭座位區仍有空位，可能因此想方設法進入店內，所幸2名女子都沒有受傷，儘管請2人稍晚再過來，但後來就再也沒見到她們。

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