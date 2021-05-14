快訊／茶室染疫＋和平2確診　萬華區各機關下週一「異地辦公」

記者陳家祥／台北報導

北市和平醫院13日晚間爆出2例確診個案台北市長柯文哲深夜緊急前往了解後，14日上午再與衛福部長陳時中緊急開會商討應變對策。北市府計畫在萬華設4個快篩站，分別為和平、中興、西園醫院及剝皮寮，並點出4類人必需進行篩檢。

另外，北市府也將啟動萬華區內的各機關「異地辦公」，降低病毒傳播，市府各機關也會開始演練。

▲台北市長柯文哲14日上午與衛福部長陳時中緊急開會商討應變對策。（圖／記者湯興漢攝）



台北市文化局指出，因應本市萬華區近日疫情升溫，位處萬華區的藝文館所，包含台北市立文獻館、龍山文創基地、西門紅樓、剝皮寮歷史街區、萬華故事館、台北服飾文化館及毗鄰之台北二二八紀念館，自5月14日起至5月21日止，停止對外開放一週。

文化局強調，未來視疫情發展，必要時各場館將調整暫行閉館時間，各場館若有調整開放時間或閉館措施，相關訊息請注意文化局及各場館官網更新訊息。

另外，外傳台北市的二二八紀念館內有工作員工家屬有確診者，館方表示，將自 14日起至5月21日封館。對此，北市文化局長蔡宗雄表示，有同仁被通知要到集中檢疫所，但詳細狀況和同仁隱私有關，不方便說明，但同仁需要檢疫隔離，因此台北二二八紀念館休館一週。