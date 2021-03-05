守護「天空藍」台東縣推智慧監控空污　首設遠端監視系統

▲台東縣推智慧監控空污守護台東藍天。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣近年來推動智慧城市，環境治理、空氣污染管理也同步跟進，為主動且即時掌握工業區、工地揚塵及空氣污染逸散情形，去年首設遠端監視系統，採用科技輔助方法，在砂石業群聚的工業區內主要道路裝設CCTV影像監控，一經發現污染情形，環保局隨即派員查核，一旦查獲污染事實，將依規定予以告發處分。依據環保署空氣品質資訊網數據統計，台東縣連續5年PM2.5年平均值低優於WHO標準，環保局請民眾持續支持各項空氣污染管制，共同維護優質的台東藍。

台東縣府表示，台東地區空氣品質狀況極佳，6年來PM2.5改善率已達34%。為延續良好空氣品質，台東縣府持續精進，將陸續導入無人飛機UAV、CCTV、微型感測器及車牌辨識系統等科技，推動各項空氣品質維護工作，達成即時掌握、立即改善、有效降污等三大空氣汙染工作目標，致力維護台東的優良空氣品質。

環保局補充說明，依據環保署空氣品質資訊網數據統計，台東及關山測站的空氣品質指標（AQI）為「良好」情況分別達93.44%及95.34%，PM2.5年平均值已由6年前每立方公尺10.4微克下降為109年的每立方公尺6.8微克，符合WHO建議的標準每立方公尺10微克空氣品質良好，維護民眾的身體健康以及生活環境，請民眾持續支持各項空氣污染管制，共同為呼吸健康把關，對於露天燃燒、營建工地以及車輛攔檢等工作環保局也將持續執行，也鼓勵民眾多使用綠色運具一同維護台東空氣品質。

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▲台東縣推智慧監控空污守護台東藍天。（圖／記者楊漢聲翻攝）